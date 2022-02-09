Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога/ ua.depositphotos.com

Значиму роль для роботи людського організму відіграє селен, а дефіцит цієї речовини може привести до серйозних проблем і захворювань. Про це в коментарі РИА Новости розповіла лікар-дієтолог Ірина Риль.

"Селен - потужний антиоксидант. Має здатність запобігати пошкодженню ДНК, забезпечувати зміцнення імунної системи і руйнувати ракові клітини. Селен дозволяє усунути запальні процеси в організмі і знизити рівень маркера запалення CRP (C-реактивний білок - прим Главред). Згідно з результатами досліджень, ішемічна хвороба серця в більшості випадків викликана низьким рівнем селену в крові. І теорія вільних радикалів це підтверджує", - каже медик.

Рильця селеном багаті бразильський горіх, устриці, морепродукти, яйця, сардини.

"Дефіцит селену в організмі може призвести до виникнення таких захворювань, як аутоімунний тиреоїдит і гіпотиреоз. У людей з хворобою Альцгеймера виявляється критично низький рівень селену. У той час як вживання його в терапевтичній дозі дозволяє поліпшити ситуацію. Селен є антагоністом миш'яку, захищає організм від впливу кадмію, свинцю, талію, ртуті. Перевагою селену є те, що він реактивує вітаміни С і Е назад в їх активний стан, тому селен, вітаміни С і Е, а також цинк добре поєднуються в один прийом, посилюючи дію один одного", — підсумувала дієтолог.

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