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Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога

9 лютого 2022, 19:33

Як каже відомий лікар-дієтолог Ірина Риль, людині, яка хоче зберегти в порядку свою серцево-судинну систему, потрібно ретельно стежити за дієтою.

Серце
Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога/ ua.depositphotos.com

Значиму роль для роботи людського організму відіграє селен, а дефіцит цієї речовини може привести до серйозних проблем і захворювань. Про це в коментарі РИА Новости розповіла лікар-дієтолог Ірина Риль.

"Селен - потужний антиоксидант. Має здатність запобігати пошкодженню ДНК, забезпечувати зміцнення імунної системи і руйнувати ракові клітини. Селен дозволяє усунути запальні процеси в організмі і знизити рівень маркера запалення CRP (C-реактивний білок - прим Главред). Згідно з результатами досліджень, ішемічна хвороба серця в більшості випадків викликана низьким рівнем селену в крові. І теорія вільних радикалів це підтверджує", - каже медик.

Рильця селеном багаті бразильський горіх, устриці, морепродукти, яйця, сардини.

"Дефіцит селену в організмі може призвести до виникнення таких захворювань, як аутоімунний тиреоїдит і гіпотиреоз. У людей з хворобою Альцгеймера виявляється критично низький рівень селену. У той час як вживання його в терапевтичній дозі дозволяє поліпшити ситуацію. Селен є антагоністом миш'яку, захищає організм від впливу кадмію, свинцю, талію, ртуті. Перевагою селену є те, що він реактивує вітаміни С і Е назад в їх активний стан, тому селен, вітаміни С і Е, а також цинк добре поєднуються в один прийом, посилюючи дію один одного", — підсумувала дієтолог.

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Нагадаємо, раніше шведські вчені стверджували - один з популярних видів заварювання кави може не тільки зіпсувати смак напою, але і привести до проблем з серцево-судинною системою.

До того дослідники з Італії зуміли довести незвичайний вплив кави на організм

Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.

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здоров'я серце серцево-судинні захворювання
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