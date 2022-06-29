Більше шкоди, ніж користі: 4 категорії людей, яким не можна пити чорний чай

Є чотири категорії людей, яким не можна пити чорний чай або потрібно зменшити його вживання/ ua.depositphotos.com, Клініка сучасної медицини

Зустрітися за чашечкою чаю з друзями чи знайомими – це вже добра традиція, яка закріпилася у житті багатьох із нас. При цьому в більшості випадків ми упевнені, що таким напоєм ми ще й приносимо користь своєму здоров’ю, адже чай має цілющі властивості й позитивно впливає на організм.

Чай і справді приносить нам користь, проте є категорії людей, яким він або взагалі протипоказаний, або дозволяється лише у невеликих кількостях. Отже, давайте розберемося, кому ж чорний чай може нашкодити.

1. Людям із захворюваннями ШКТ і печінки

Чай небажано вживати людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Такий напій збільшує секрецію шлункового соку, і якщо у вас були болі у шлунку, вони можуть загостритися.

При цьому в багатьох випадках проблем з ШКТ варто остерігатися саме чорного чаю. Зелений може переноситися краще. Проте якщо проблеми зі шлунком та іншими органами ШКТ серйозні, нашкодити може й зелений чай.

Особливо слід бути обережними з чаєм людям із язвою шлунку та підвищеною кислотністю. З такими проблемами потрібно обмежити кількість випитого напою.

2. Гіпертонікам

У чаї міститься кофеїн. І хоча там його не так багато, як у каві, вживання чаю у великих дозах може збільшити концентрацію кофеїну, який потрапить у ваш організм. Як наслідок це призведе до збудження нервової системи, вплине на серцево-судинну систему і може підвищити тиск. Тому людям з гіпертонічною хворобою краще обережніше ставитися до вживання чаю, особливо чорного.

Загалом для дорослих людей вважається нормою вживання на день до 400 мг кофеїну. В одній чашці чорного чаю об’ємом 250 мл міститься від 15 до 70 мг кофеїну – ця кількість варіюється залежно від сорту чаю, тривалості заварювання тощо. В одній чашці зеленого чаю міститься від 25 до 45 мг кофеїну.

читайте також Як зелений і чорний чаї впливають на тиск - нове відкриття вчених3. Людям, які вживають певні ліки

Чай, як і кава, може взаємодіяти з різними лікарськими препаратами, посилювати чи навпаки послаблювати їхню дію, провокувати побічні ефекти. Тому завжди варто радитися з лікарем, який виписує вам певні медикаменти, наскільки вони сумісні з вживанням кави, чорного та інших видів чаю.

4. Вагітним і жінкам, які годують грудьми

І тут знову ж таки у всьому винен кофеїн. Він може збуджувати нервову систему, спричинити безсоння, головний біль тощо. Тому при вагітності не рекомендують пити чорний та усі інші види чаю.

У будь-якому разі щодо того, чи варто вам відмовитися від вживання чорного чаю або просто обмежити його кількість, краще порадитися із вашим лікарем. Саме він, знаючи точний стан вашого здоров’я, зможе відповісти, чи можна вам пити чорний чай, і які наслідки це матиме.

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