УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

12 квітня 2022, 04:25

Відомий психолог Анна Панфілова порекомендувала - що саме потрібно робити, щоб не завдати сильних ударів по психіці людей, постраждалих від війни.

Голосіння
Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога/ ua.depositphotos.com

Зараз мільйони українців через військове вторгнення Росії переживають неймовірне напруження горе - через втрату рідних / близьких або вдома. Про це в Instagram написала відомий психолог Анна Панфілова. І дала рекомендації людям, з приводу того, як не зробити боляче людині, яка переживає горе

По-перше, не давати оцінок того, що людина зробила або повинна була зробити.

"Наприклад: "Вам краще було відразу виїхати", або "Ти повинен радіти, що вижив". Швидше за все, людина і так картає себе, що зробив недостатньо. Ми можемо допомогти людині сумувати такими словами: "Ти маєш право сердитися і ненавидіти тих, хто зруйнував твій будинок, твоє життя", - говорить Панфілова.

По-друге, не потрібно узагальнювати.

"Не перекладайте фокус на себе або інших людей. Тим більше, не порівнюйте ситуацію людини з іншими. Якщо з вами вирішили поділитися, вислухайте це до кінця, висловіть співчуття і підтримку. Зараз не час мірятися втратами", - вважає Панфілова

Співчувайте, але не робіть з людини жертву, каже експерт.

"Підкресліть сильні сторони, які допомогли людині вижити, впоратися і подбати про себе та інших в кризовій ситуації. Висловлюйте захоплення, говорите, Чим саме в поведінці людини ви пишаєтеся", - підсумувала психолог.

читайте такожТо війна, то коронавірус: психолог розповіла, як впоратися з панікою

Нагадаємо, раніше відомий військовий психолог і експерт у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олег Покальчук пояснив, навіщо росіяни вбивають і гвалтують мирних жителів України.

"Зрозуміти, сприйняти, пережити – неможливо. Наша психіка протестує проти цього. Саме тому я задаю питання: як вмістити в голову. Або, може, не потрібно вміщати взагалі? Почнемо з третьої складової. Нам усім потрібно дуже скоро позбутися романтичних уявлень про те, як воює війна. Вся ця белетризація - кінематографічна і книжкова - створювалася з урахуванням почуттів глядача, і в ній не повинно бути травматичних сцен. А війна з таких сцен і складається в основному", - говорить фахівець.

Автор: Єгор Бунін
viber
психолог російське вторгнення
Реклама
Популярне
Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрістьГороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість Нікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружиниНікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружини Кардинальні зміни і несподівані повороти подій: названі знаки, яких чекають зміни в квітніКардинальні зміни і несподівані повороти подій: названі знаки, яких чекають зміни в квітні Ще одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгненняЩе одна війна Росії проти України неминуча: Арестович назвав терміни нового вторгнення Хвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добуХвалена авіація РФ зазнала нищівних втрат: ЗСУ вразили 13 повітряних цілей за добу
Підтримайте Главред

Останні новини

04:50

Нестерпна спека і посуха: Україну чекає аномальне літо

04:25

Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога

03:55

3 привабливі жіночі стрижки на коротке волосся, які підкорять вас своєю практичністю

03:20

"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до КиєваВідео

03:15

Експерт пояснив, що значать візити Джонсона і фон дер Ляєн до Києва

Реклама
02:43

Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски

02:10

Військовий експерт розповів, що могли запропонувати Лукашенку, щоби він "не слухався Путіна"

02:10

Росія впевнена в безкарності за звірства в Україні: експерт назвав головний "косяк" світового суспільства

01:32

Відомий продюсер дав прогноз про те, коли Пугачова заговорить про війну в Україні

01:00

Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу - ЗеленськийВідео

00:52

Росія знову висунула жорсткі звинувачення на адресу Польщі

00:51

Прикмети на 12 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Врятував вагітну ціною свого життя: рашисти жорстоко розправилися із захисником КиївщиниВідео

00:10

Хімічна атака в Маріуполі: з'явилися перші подробиці про стан постраждалихВідео

11 квітня, понеділок
23:51

Для українських переселенців запровадили ще одну грошову допомогу: як оформитиВідео

23:43

Отруєння зарином: як вижити під час хімічної атакиВідео

23:31

У Німеччині учасників автопробігу рашистів закидали гноємВідео

23:24

Єрмак анонсував "ключовий момент" війни в УкраїніВідео

23:08

У "ДНР" заявили про намір застосувати хімічну зброю в Маріуполі

22:57

Потужний удар артилерії ЗСУ: десятки орків "перемололи" на фаршВідео

Реклама
22:53

Орки з новою силою бомблять житлові квартали Харкова - мер

22:33

РФ кидає в бій резерви: в ОП прогнозують тижні "дуже важких боїв"Відео

22:24

Стало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - АзовВідео

22:13

"Вона не збиралася ні на кого нападати": Галкін в жаху показав горе маленької Українки з МаріуполяВідео

22:12

Макрон повідав, за якої умови готовий негайно відвідати КиївВідео

22:02

Сардини vs анчоуси: які консерви корисніше і поживнішеВідео

21:58

У РФ немає ресурсу для успіху на Донбасі найближчим часом - експерти СШАВідео

21:52

Проукраїнську ведучу Тетяну Лазареву "вбили" російські пропагандисти

21:43

Рашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФВідео

21:38

Неймовірна удача та магніт грошей: 5 знакам зодіаку неймовірно пощастить в повний місяць 16 квітняВідео

21:26

"Оптимізму немає": канцлер Австрії висловився щодо перемови із ПутінимВідео

20:58

Путін влаштував полювання на відьом: затримано ідеолога "русской весны" Суркова - джерело

20:48

Bloomberg відмовився від російськомовної версії новинВідео

20:45

Девід Бекхем зробив синові і його нареченій-мільйонерці неймовірний подарунок

20:37

МіГ-29 і потужні САУ: у Словаччині заговорили про перекидання нового озброєння в УкраїнуВідео

20:37

Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом - CNNВідео

20:32

Окупанти розворотили квартиру українського чемпіона: з'явилися моторошні кадриВідео

20:16

Єрмак назвав головну умову перемоги у війні з РосієюВідео

20:14

Як довго залишилося Путіну: експерт розповів, чого очікувати від попередників диктатораВідео

20:10

Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
19:58

Вантаж 200 для Ставрополя: ЗСУ знищили підполковника РФ - начальника артрозвідкиВідео

19:58

Війна в Україні і підміна понять по-російськи: чому те, що в РФ патріотизм, у нас – "неонацизм"Погляд

19:41

Гороскоп для України: астролог назвала нову дату масштабного наступу військ Росії на УкраїнуВідео

19:41

РФ народжує "путіних": дипломат пояснив, чому новий лідер не змінить агресивну РосіюВідео

19:26

Атака з двох флангів: у ЗСУ розкрили ймовірний сценарій нового удару РФВідео

19:18

"Поранених коней пристрілюють": командир РФ розстріляв солдата на очах у іншихВідео

18:58

Євросоюз почав роботу над новим пакетом санкцій з нафтовим ембарго РФВідео

18:55

У Путіна є два варіанти смерті: таролог розповіла, хто "прибере" російського диктатора

18:45

Друзі коханки Путіна просять допомогти зупинити війну: як Кабаєва може вплинути на диктатора

18:35

Дружину жорстоко зґвалтували орки: під Києвом знайшли тіло чоловіка, який намагався захистити сім'юВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти