Чого не можна говорити людям, які постраждали від війни - відповідь психолога/ ua.depositphotos.com

Зараз мільйони українців через військове вторгнення Росії переживають неймовірне напруження горе - через втрату рідних / близьких або вдома. Про це в Instagram написала відомий психолог Анна Панфілова. І дала рекомендації людям, з приводу того, як не зробити боляче людині, яка переживає горе

По-перше, не давати оцінок того, що людина зробила або повинна була зробити.

"Наприклад: "Вам краще було відразу виїхати", або "Ти повинен радіти, що вижив". Швидше за все, людина і так картає себе, що зробив недостатньо. Ми можемо допомогти людині сумувати такими словами: "Ти маєш право сердитися і ненавидіти тих, хто зруйнував твій будинок, твоє життя", - говорить Панфілова.

По-друге, не потрібно узагальнювати.

"Не перекладайте фокус на себе або інших людей. Тим більше, не порівнюйте ситуацію людини з іншими. Якщо з вами вирішили поділитися, вислухайте це до кінця, висловіть співчуття і підтримку. Зараз не час мірятися втратами", - вважає Панфілова

Співчувайте, але не робіть з людини жертву, каже експерт.

"Підкресліть сильні сторони, які допомогли людині вижити, впоратися і подбати про себе та інших в кризовій ситуації. Висловлюйте захоплення, говорите, Чим саме в поведінці людини ви пишаєтеся", - підсумувала психолог.

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Нагадаємо, раніше відомий військовий психолог і експерт у сфері інформаційно-психологічних операцій і контррозвідувального захисту Олег Покальчук пояснив, навіщо росіяни вбивають і гвалтують мирних жителів України.

"Зрозуміти, сприйняти, пережити – неможливо. Наша психіка протестує проти цього. Саме тому я задаю питання: як вмістити в голову. Або, може, не потрібно вміщати взагалі? Почнемо з третьої складової. Нам усім потрібно дуже скоро позбутися романтичних уявлень про те, як воює війна. Вся ця белетризація - кінематографічна і книжкова - створювалася з урахуванням почуттів глядача, і в ній не повинно бути травматичних сцен. А війна з таких сцен і складається в основному", - говорить фахівець.