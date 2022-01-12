Чим може бути небезпечна для здоров'я зубна паста - коментар вчених / flickr.com / Lense23

Речовина триклозан, який міститься в зубній пасті та інших продуктах, може викликати запалення кишечника. Про шкоду антибактеріальної речовини повідомляється в статті, яка була опублікована в журналі Nature Communications.

До вищевказаного висновку прийшла міжнародна група дослідників на чолі з дослідниками Університету Північної Кароліни (місто Чапел-Хілл). Триклозан під час потрапляння в шлунково-кишковий тракт впливає на мікрофлору кишечника таким чином, що деякі мікроби починають чинити шкідливий вплив, у великій мірі сприяючи запальним процесам. Це пов'язано з тим, що бактерії виділяють ферменти, наприклад, бета-глюкуронідази, які при взаємодії з триклозаном стають патогенними для кишечника.

Дослідники розробили сполуку, яка блокує метаболічний цикл за участю триклозану. Експерименти на мишах показали, що інгібітор запобігає пошкодженню товстого кишечника і розвиток коліту — запального захворювання шлунково-кишкового тракту. Результати допоможуть знайти нові методи лікування таких розладів, які стають все більш поширеними серед населення.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як правильно чистити зуби щіткою і ниткою. І перерахували головні правила і помилки.

До того керівник відділу тестувань Центру експертиз "Тест" Ніна Кільдій попередила, що м'ясо механічної обвалки небезпечно для зубів, оскільки в ньому можуть бути осколки кісток.