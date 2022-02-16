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Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

16 лютого 2022, 23:52

В експерименті брали участь близько сотні жінок. Їх розподілили на кілька груп залежно від рівня споживання гранатового соку.

Граната
Чим корисний гранатовий сік для мозку - коментар вченого / ua.depositphotos.com

Вживання вагітними жінками гранатового соку може захистити їх плід від травм мозку під час внутрішньоутробного розвитку. Про це розповідається в пресрелізі на спеціалізованому порталі MedicalXpress з посиланням на дослідження американських вчених.

Як кажуть вони, затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) є поширеним захворюванням, що виникають через нестачу надходження поживних речовин і кисню в організм новонародженого в зв'язку з дефектами плаценти. Приблизно у одного з десяти немовлят діагностується ЗВУР, яка підвищує ризик смерті і порушень нервового розвитку.

У дослідженні взяли участь 99 вагітних жінок, які були розподілені на кілька груп залежно від рівня споживання гранатового соку. Результати магнітно-резонансної томографії продемонстрували докази того, що щоденне вживання напою, багатого поліфенолами, може знизити ризик травми головного мозку у немовлят з ЗВУР (особливо в третьому триместрі, коли центральна нервова система немовляти може бути особливо вразлива).

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Нагадаємо, раніше вчені розповіли - основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.

Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.

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здоров'я фрукти гранат
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