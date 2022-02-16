Чим корисний гранатовий сік для жіночого мозку - коментар вченого

В експерименті брали участь близько сотні жінок. Їх розподілили на кілька груп залежно від рівня споживання гранатового соку.
Вживання вагітними жінками гранатового соку може захистити їх плід від травм мозку під час внутрішньоутробного розвитку. Про це розповідається в пресрелізі на спеціалізованому порталі MedicalXpress з посиланням на дослідження американських вчених.
Як кажуть вони, затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) є поширеним захворюванням, що виникають через нестачу надходження поживних речовин і кисню в організм новонародженого в зв'язку з дефектами плаценти. Приблизно у одного з десяти немовлят діагностується ЗВУР, яка підвищує ризик смерті і порушень нервового розвитку.
У дослідженні взяли участь 99 вагітних жінок, які були розподілені на кілька груп залежно від рівня споживання гранатового соку. Результати магнітно-резонансної томографії продемонстрували докази того, що щоденне вживання напою, багатого поліфенолами, може знизити ризик травми головного мозку у немовлят з ЗВУР (особливо в третьому триместрі, коли центральна нервова система немовляти може бути особливо вразлива).
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Нагадаємо, раніше вчені розповіли - основний чоловічий статевий гормон тестостерон є основною причиною частої смертності чоловіків від коронавірусу COVID-19 у порівнянні з жінками.
Довгі клінічні дослідження продемонстрували, що для чоловіків, які страждають від раку передміхурової залози, популярний препарат для гормональної жіночої терапії працює краще, ніж ін'єкції стандартних ліків.