УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

4 лютого 2022, 20:50

Як каже гастроентеролог, гостра їжа має зігріваючий ефект, але використовувати її, як малину або мед, для "утеплення" під час застуди, не можна.

Перець
Перець / Pixabay

Гострі страви містять корисні для здоров'я речовини, проте ставитися до такої їжі потрібно з обережністю, тому що не завжди її вплив на організм буває благотворним. Про це в коментарі "РИА Новости" заявив лікар-дієтолог і гастроентеролог Маргарита Арзуманян.

"Є наукові дослідження, які доводять, що гостра їжа має антиоксидантну, антиканцерогенну та протизапальну дію. Вона сприяє нормалізації ваги, знижує рівень поганого холестерину, нормалізує артеріальний тиск. Але дослідження, проведене в Китаї, в якому брали участь близько 4,5 тисячі осіб, показало, що при щоденному вживанні близько 50 грамів перцю люди скаржилися на погіршення когнітивних здібностей. Так що не все так чудово з гострою їжею", – заявила фахівець.

Як каже Арзуманян, гостра їжа має зігріваючий ефект, але використовувати її, як малину або мед, наприклад, для збільшення потовиділення під час простудного захворювання не рекомендується.

Тут справа в тому, що гостре дратує верхні дихальні шляхи і провокує кашель, пояснила дієтолог.

читайте такожНайсмачніший маринований болгарський перець на зиму: простий рецепт приготування

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів

viber
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуПрикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в біду Герой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопомГерой не мого роману: названі найгірші чоловіки за гороскопом Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіЛюбовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любові Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дніПравославний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку
20:50

Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

20:46

В Одесі хлопець пішов з дому і втратив обидві ногиВідео

20:37

Як на пороховій бочці: названі найбільш несумісні знаки зодіакуВідео

20:31

У Зеленського оголосили про перший візит в Україну канцлера ФРН ШольцаВідео

20:12

Компанія "Астерс" Дідковського і перша заступниця голови НБУ Рожкова відмивали сотні млн грн - ЗМІ

Реклама
20:05

Афера століття: чому українці ризикують не отримати накопичувальні пенсіїПогляд

20:00

В Україні значно знизилися ціни на свинину: в чому причинаВідео

19:39

Китай підтримав Кремль у "гарантіях нерозширення НАТО": в Альянсі заявили, що це право націїВідео

19:35

Мета України - враховувати всі ризики: Кулеба заявив про готовність Києва до ударних сценаріїв Росії

19:24

У Луцьку встановлено романтичний рекорд: пенсіонер 781 раз за рік зізнався у коханніВідео

19:08

Глава МЗС вперше відреагував на скандальне відео з Трухіним

19:08

Як приправи і спеції впливають на людське лібідо - відповідь психотерапевта

19:07

Гороскоп на завтра, 5 лютого 2022: Дівам - вороги, Скорпіонам - доленосна зустріч, Козерогам - вигодаВідео

18:49

Дівчата у Запоріжжі влаштували диско-караоке: сусідам не сподобалися пісні і вони викликали поліцію

18:45

Світ навиворіт. Еквадор: Дмитро Комаров розкриє секрети племені "мисливців за головами"

18:41

Як на Грузію в 2008-му: у Польщі не виключають нападу РФ на Україну під час ОлімпіадиВідео

18:37

Під Львовом арматура відірвалася від вантажівки та пробила голову жінці

18:31

Українці отримають ще одну безкоштовну медпослугуВідео

18:07

Казкова удача і здійснення бажань: 3 знакам зодіаку нереально пощастить на вихіднихВідео

18:02

"Думайте про те, що їсте": Клопотенко "просвітив" українців у питаннях правильного харчування

Реклама
17:52

Оголена Надія Мейхер ледь прикрила груди пшеничним колоссям

17:50

"Горілка з чашки опинилася в пляшечці": в Одеській області мати нагодувала немовля сумішшю з самогономВідео

17:35

Загорнув поліетиленовий пакет і прикопав, а мати мовчала: у Донецьку вітчим убив 3-річного хлопчика

17:00

Прикмети на 6 лютого: що не можна робити в день Ксенії і як не потрапити в бідуВідео

16:55

"Напад України" і сценарій військового вторгнення Росії: у Британії заявили про нові плани Москви

16:30

Путін заснув під час виходу української збірної на Олімпіаді-2022: відеоВідео

16:20

Податкова заборгованість на підприємствах групи "Метінвест" відсутня - документиФото

15:50

Найгарніший манікюр на День Валентина 2022, що змусить серце битися сильнішеФото

15:42

"Велике будівництво" нової дороги до Одеського порту відбувається у режимі nonstopВідео

15:39

Фіналіст Голос.Діти та Лія Меладзе: що глядачі побачать у третьому випуску шоу Голос країни-12Відео

15:35

Топ-візити серйозно знижують виклики безпеки і сплутують карти Кремля - КулебаВідео

15:10

Хурма з кісточки вдома - це реально: як виростити дерево та отримати врожайВідео

14:44

У два рази дорожче, ніж на початку 2021-го: ціни на цукор в Україні знову "рвонули" вгоруВідео

14:15

Хірург пояснив, коли людині можуть відмовити в проведенні пластичної операції

14:04

"Ви лякаєте людей": охоронець ТЦ в Одесі виставив за двері дівчину з ДЦПВідео

14:02

У "дію" додали функцію передачі техпаспорта іншій людині

14:01

Паливо по 40 грн: в Україні злетіли ціни на бензин і дизельВідео

13:50

Бійня в Дніпрі: мати нацгвардійця Рябчука виїхала у РФВідео

13:27

Хто не піде в армію в 2022 році: перелік звільнених українцівВідео

13:26

У Путіна назвали головну умову для зустрічі з ЗеленськимВідео

Реклама
13:19

Заговорив ребусами та чіплявся до "дівчинки": Тищенко потрапив у халепу, виступаючи в КиїврадіВідео

12:57

Волкер пояснив, чому Путін зволікає з вторгненням в УкраїнуВідео

12:45

"Захоплений вашою витівкою": журналіст Невзоров підтримав Данилко в скандалі з піснею про БандеруВідео

12:34

Нацгвардієць, який влаштував криваву бійню на Південмаші, відмовився від своїх свідченьВідео

12:29

Зеленський погодився зустрітися з Путіним у Туреччині - ЕрдоганВідео

12:20

Угорщина заблокувала приєднання України до кіберцентру при НАТО

12:16

"Залякування не працює": Кулеба пояснив програш стратегії РФВідео

12:16

Буханець за 25,95 грн: в Україні ціни на хліб побили п'ятирічний рекордВідео

12:02

"Дітей у мене не буде, видалили всі органи": українка звинуватила лікаря в недбалості

11:54

ЗВТ з Туреччиною: міністр інфраструктури розкрив подробиці

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти