Чим корисні і небезпечні для тіла гострі страви - коментар гастроентеролога

Перець / Pixabay

Гострі страви містять корисні для здоров'я речовини, проте ставитися до такої їжі потрібно з обережністю, тому що не завжди її вплив на організм буває благотворним. Про це в коментарі "РИА Новости" заявив лікар-дієтолог і гастроентеролог Маргарита Арзуманян.

"Є наукові дослідження, які доводять, що гостра їжа має антиоксидантну, антиканцерогенну та протизапальну дію. Вона сприяє нормалізації ваги, знижує рівень поганого холестерину, нормалізує артеріальний тиск. Але дослідження, проведене в Китаї, в якому брали участь близько 4,5 тисячі осіб, показало, що при щоденному вживанні близько 50 грамів перцю люди скаржилися на погіршення когнітивних здібностей. Так що не все так чудово з гострою їжею", – заявила фахівець.

Як каже Арзуманян, гостра їжа має зігріваючий ефект, але використовувати її, як малину або мед, наприклад, для збільшення потовиділення під час простудного захворювання не рекомендується.

Тут справа в тому, що гостре дратує верхні дихальні шляхи і провокує кашель, пояснила дієтолог.

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