Чим популярний рибний делікатес корисний для серця і судин-коментар експерта/ ua.depositphotos.com

Червона ікра містить масу корисних речовин, які благотворно впливають на стан судин і серця, а також зміцнюють імунітет. Про це РИА Новости заявила Нутриціолог Катерина Муравська.

Вона зазначила, що червона ікра — джерело комплексу вітамінів (A, E, D, B), мікроелементів (калій, фосфор, хлор, марганець, кальцій, йод, мідь, залізо), поліненасичених жирних кислот (Омега-3 і Омега-6), фолієвої кислоти, лецитину, білка.

"Ікра запобігає розвитку атеросклерозу і підтримує імунітет. Кальцій зміцнює кістки, волосся і нігті. Продукт благотворно впливає на кровообіг, знижує артеріальний тиск і зменшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Ефективна для профілактики рахіту, підтримка чоловічого здоров'я (підвищує потенцію). У продукті міститься лецитин, який корисний для нервової системи і мозкової діяльності", — заявила Муравська.

Спеціаліст додала, що ікра корисна в тому числі вагітним і дітям. Для спортсменів це прямо-таки відмінне джерело всіх необхідних амінокислот.

"Але важлива міра. Не більше однієї чайної ложки в день, оскільки в ікрі міститься багато солі і холестерину. Вибирайте ікру якісного виробника", - підсумувала Муравська.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що є певна кількість "корисних" продуктів, які легко можуть нашкодити організму. Про це розповів лікар-дієтолог Євген Арзамасцев.

За його словами, небезпеку може становити риба тунець. Протягом життя вона накопичує важкі метали, в тому числі ртуть.

"Важливо розуміти, що тунець - це велика риба, з великим терміном життя. А чим довше живе риба, тим більше шкідливих компонентів вона може накопичити", - повідомив Арзамасцев.