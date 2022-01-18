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Четверте щеплення від COVID-19 не захищає від Омікрона - ізраїльські вчені

18 січня 2022, 10:39

Люди заражаються в дещо менших кількостях в порівнянні з людьми в контрольній групі, але не в значно меншій мірі, кажуть медики в Ізраїлі.

Омікрон
Четверте щеплення від COVID-19 не захищає від Омікрона - ізраїльські вчені / УНІАН

Четверта доза вакцини виробництва фармацевтичних корпорацій Pfizer або Moderna не забезпечує рівня антитіл, якого вистачить для того, щоб захистити від зараження новим штамом COVID-19 Омікрон. Про це повідомляє ізраїльський портал The Jerusalem Post з посиланням на попередні підсумки дослідження Медичного центру Шиба.

Наголошується, що минулого місяця експерти ввели четверту щеплення 274 медпрацівникам, 154 з яких отримали вакцину від Pfizer-BioNtech, а ще 120 – від Moderna. Всі вони були ревакциновані, щонайменше, за чотири місяці до участі у випробуванні.

"Через два тижні після введення четвертої вакцини ми бачимо хороший ріст антитіл, вище, ніж після третьої дози, але недостатньо високий проти Омікрона", — пояснила доктор Гілі Регев-Йочай.

За словами вченого, через тиждень після уколу рівень антитіл, як і після третього щеплення, збільшився уп'ятеро. Що виявилося позитивним результатом, але набагато нижче, ніж сподівалися вчені.

"Це не те, чого ви очікуєте від бустера", — підкреслила Регев-Йочай. Вона додала, що, незважаючи на те, що через тиждень рівень антитіл продовжив збільшуватися, цього "виявилося недостатньо проти зараження Омікроном".

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"Люди заражаються, можливо, в дещо менших кількостях в порівнянні з людьми в контрольній групі, але не в значно меншій мірі", — вказала дослідниця.

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Нагадаємо, в Україні зафіксовано різке зростання хворих коронавірусом. Вперше за час новорічних та різдвяних свят цього року кількість нових виявлених хворих за добу перевищила 10 тисяч осіб.

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