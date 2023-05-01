США без Байдена: дипломат розповів, чого очікувати Україні із новим президентом Америки

Дипломат Богдан Яременко розповів, що буде із підтримкою та допомогою в Україну, якщо після виборів у США зміниться президент.

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Чи вплине зміна президента США на Україну / Фото: Главред, Вікіпедія,

Нещодавно у Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". Цим документом політика адміністрації Білого дому буде спрямована на досягнення перемоги України.

В інтерв'ю Главреду народний депутат та керівник Фонду Майдан закордонних справ Богданом Яременко відповів на питання, які цікавлять не лише політиків, а й всіх українців у співпраці та допомозі США Україні. Найголовніше питання чи вплине зміна президента США на курс допомоги Україні?

Яременко зазначив, що поки на своїх місцях будуть ті конгресмени та більшість, яка проголосувала за це (допомогу та підтримку Україні), вони погоджуються, що на період, допоки вони є представниками американського народу у вищому законодавчому органі влади, вони підтримуватимуть таку політику.

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"Що буде в разі, якщо президент зміниться – більш складне питання. Тобто нам треба дочекатися результатів виборів. Президент Джозеф Байден заявив про своє бажання балотуватися, але чи буде він номінований Демократичною партією США, чи виграє він вибори, якщо усе це складеться? Ми можемо прогнозувати, що політика не надто зміниться порівняно з тією, що ми мали до сьогодні. Тому ми можемо розраховувати на таку форму підтримки і надалі", - зазначив народний депутат.

Якщо щось зміниться у Конгресі США, то, відповідно, будуть сформульовані нові засади. Яременко зазначив, якщо Конгрес залишиться у тому ж складі, то підтримуватиме ту політику, яку США зараз задекларували.

"Це звучить так. Але я так довго говорю, тому що ваше питання про забезпечення найшвидшої перемоги може прозвучати так, що конгресмени підганяють нас швидко наступати. Але я не сприймаю цю резолюцію таким чином. Тут навпаки йдеться про те, що як би не розвивалися події, підтримка буде", - додав депутат.

Дивіться відео про те, що депутат Богдан Яременко думає з приводу зміни президента США та як це вплине на допомогу Україні:

Допомога Україні від США

Нагадаємо, що нещодавно у Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США "Про позицію Палати представників щодо умов перемоги України". У документі винесли і наголосили на необхідних пунктах, що Палата представників США.

Прийнята резолюція означає, що Україні танки і літаки даватимуть швидше. Такий документ є політичним зобов’язанням американського Конгресу підтримувати ту політику адміністрації Білого дому, яка буде спрямована на досягнення конкретного результату – перемоги України у війні

Варто додати, що американські бойові танки Abrams доставлять в Україну наприкінці 2023 року або навіть на початку 2024-го. Українська армія отримає цю техніку не із запасів Пентагону. США використають для цього програму USAI, тобто закупить танки Abrams у промисловості.

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