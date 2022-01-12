Що буде з тілом, якщо місяць не їсти солодкого - відповідь ендокринолога / Рixabay

Людський організм зміниться, якщо мінімізувати вживання солодких продуктів. Про це розповіла відомий ендокринолог Тетяна Бочарова в коментарі РИА Новости.

За словами медика, потрібно уважно вивчати етикетки. Продукти, де більше 22,5 грама цукру на 100 грамів — надто солодкі. Цукор же може фігурувати в складі продуктів під декількома найменуваннями, наприклад: гідролізований крохмаль, патока, фруктоза, мальтоза, цукрова пудра і так далі.

"Через місяць відмова від солодкого вплине на всі системи організму — від шлунково-кишкового тракту до гормонального фону. Буде краще метаболізм; зникне безсоння; ви скинете до чотирьох кілограмів ваги — в цілому покращиться якість життя", — сказала Бочарова.

Вона також зазначила, що всерйоз зміниться стан шкіри: цукор — причина руйнування колагену, білка, який робить шкіру еластичнішою і не дає утворюватися зморшкам завчасно.

читайте такожЯк назавжди розлюбити солодке: топ-7 лайфхаків від дієтолога

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий лікар-дієтолог Перрос-Гірек Паскаль Гурдон розповіла, скільки солодкого людям можна їсти на добу (і уникати при цьому зайвої ваги)

Дієтолог розкрила простий секрет, як і коли можна їсти солодке і не товстіти. За словами медика, щоб не переїсти солодощів, рекомендується не замінювати ними цілий прийом їжі, а також не їсти десерти між прийомами їжі.