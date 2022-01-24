Що буде з тілом, якщо регулярно їсти морську капусту - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Морська капуста-джерело йоду, який нам потрібен для нормальної роботи щитовидної залози. Про це в ефірі передачі "Доктор 24" заявила відомий лікар-дієтолог Марина Макіша.

У морській капусті також міститься велика кількість харчової клітковини при низькій калорійності. А це, каже Макіша, дає людині відчуття ситості - і без зайвого жиру.

"Калорійність чистої морської капусти не більше, ніж 10 кілокалорій на 100 грамів", ‒ зазначила лікар.

Однак, каже Макіша, людям необхідно стежити за тим, які продукти вони вживають. Оскільки в морську капусту часто додають масло і цукор, то таке блюдо стає калорийнее і шкідливіше. Щоб цього уникнути, найкраще брати заморожену, консервовану або сушену капусту.

Також Макіша зазначила, що в морській капусті вкрай високий вміст калію і магнію. А вони дуже необхідні для правильної роботи серцево-судинної системи. Крім того, морська капуста містить безліч альгінатних сполук. Вони допомагають організму прочистити.

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Нагадаємо, раніше лікар-дієтолог і гастроентеролог Світлана Ісакова розповіла, що їсти на сніданок категорично не варто. За її словами, бутерброди на сніданок їсти можна, але потрібно розуміти, що це за бутерброд. Якщо мова йде про білому батоні з шматком вареної ковбаси, то такий "кулінарний шедевр" є не варто в принципі.

Деякі види ковбас цілком безпечні, якщо їх вживати зрідка і в невеликій кількості. Ліверна і кров'яна ковбаса у списку небезпеки займає перше місце. Справа в тому, що вона проводиться з додаванням внутрішніх органів тварин.