Що буде зі здоров'ям, якщо є чорнослив - дослідження вчених/ ua.depositphotos.com

Американські дієтологи виявили несподіване властивість чорносливу - цей сухофрукт знижує тягу до солодкого. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому у виданні Journal of Nutrition Bulletin.

За словами експертів, люди, які в ході дослідження їли чорнослив, слабкіше відчували голод і вживали менше калорій. Цей продукт фахівці назвали одним з кращих для перекусу. Наприклад, дієтолог Лорен Манакер зазначила, що чорнослив може замінити ласунам шкідливі десерти. Вона додала, що цей сухофрукт насичений натуральними антиоксидантами, вітамінами і мінералами, клітковиною. У кожному міститься приблизно 3,5 грама природних цукрів і 0,5 грама клітковини.

До того американські лікарі і дієтологи назвали сприятливі наслідки вживання риби два рази в тиждень. За словами лікаря-дієтолога і автора книг про здорове харчування Джексон Блетнер, ця група продуктів багата кислотами омега-3, які вкрай корисні для мозку. Вони допомагають його клітинам боротися з віковими змінами, забрудненням повітря та іншими несприятливими факторами.

читайте такожВ Україні "накрутять" ціни на улюблений фрукт

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якою дієтою можна вирішити проблеми з підшлунковою залоза.

До того вчені відповіли на питання, чи можна їсти ввечері під час дієти.