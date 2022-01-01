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Що може "збити" рівень холестерину в тілі - відповідь вчених

1 січня 2022, 12:33

Як кажуть експерти з Американської кардіологічної асоціації, є два продукти, вживання яких допоможе в зниженні підвищеного рівня холестерину.

Холестерин
Що може "збити" рівень холестерину в тілі - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Холестерин необхідний людині для того, щоб бути здоровими, проте його надлишок може привести до серйозних наслідків для організму. Про це повідомляє портал "Медик Форум". Експерти з Американської кардіологічної асоціації назвали два продукти, вживання яких допоможе в зниженні підвищеного рівня холестерину.

Такими продуктами є риба, багата корисними для серця омега-3 жирними кислотами, що підвищують рівень "хорошого" холестерину і знижують "поганий", і часник, в якому присутні вітаміни C і B6, марганець і селен. Крім того, кардіологи категорично радять змінити власний раціон харчування, почати вести більш активний спосіб життя і відмовитися від куріння для того, щоб холестерин повернувся в норму.

"Для того, щоб знизити рівень холестерину, постарайтеся скоротити вживання жирної їжі, особливо їжі, що містить такий тип жирів, який називається насиченими жирами. Ви все ще можете їсти продукти, що містять більш здоровий тип жиру, званий ненасиченими", — заявили фахівці.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

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