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Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів

11 квітня 2022, 04:00

Чай з цією добавкою, як кажуть фахівці, в достатній мірі і достатньо швидко допомагає усунути головні болі, допомагає загоювати рани порожнини рота,

Чай
Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів / YouTube

Чай з розмарином нерідко називають "натуральним знеболюючим", оскільки він сприяє зниженню ризику хронічних захворювань - серцево-судинних, діабету і навіть деменції. Про це повідомляє портал GreenPost з посиланням на нові дослідження.

Чай з розмарином, кажуть експерти, має масу корисних властивостей, серед яких – поліпшення травлення і зняття набряків. Крім того, чай має болезаспокійливий ефект при мігрені або ломоті.

Також він допомагає поліпшити пам'ять і концентрацію, знижує стрес і ризик панічних атак. Нарешті, чай з цією пряністю дозволяє контролювати рівень цукру в крові при регулярному випиванні.

Далі - правильне приготування напою полягає в додаванні ложки сушеного листя розмарину в чашку з окропом. Потім напою слід настоятися протягом п'яти хвилин, після чого процідити. За смаком можна додавати мед або лимон.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

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Автор: Єгор Бунін
viber
чай серцево-судинна система
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