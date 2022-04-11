Що потрібно додати в чай, щоб здолати головний біль - відповідь експертів

Чай з цією добавкою, як кажуть фахівці, в достатній мірі і достатньо швидко допомагає усунути головні болі, допомагає загоювати рани порожнини рота,
Чай з розмарином нерідко називають "натуральним знеболюючим", оскільки він сприяє зниженню ризику хронічних захворювань - серцево-судинних, діабету і навіть деменції. Про це повідомляє портал GreenPost з посиланням на нові дослідження.
Чай з розмарином, кажуть експерти, має масу корисних властивостей, серед яких – поліпшення травлення і зняття набряків. Крім того, чай має болезаспокійливий ефект при мігрені або ломоті.
Також він допомагає поліпшити пам'ять і концентрацію, знижує стрес і ризик панічних атак. Нарешті, чай з цією пряністю дозволяє контролювати рівень цукру в крові при регулярному випиванні.
Далі - правильне приготування напою полягає в додаванні ложки сушеного листя розмарину в чашку з окропом. Потім напою слід настоятися протягом п'яти хвилин, після чого процідити. За смаком можна додавати мед або лимон.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.
До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.
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