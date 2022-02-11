Що потрібно їсти для хорошого рівня гемоглобіну - відповідь нутриціолога / ua.depositphotos.com

Є певні продукти, при вживанні яких автоматично підвищується рівень гемоглобіну. Про це повідомляє портал РИА Новости з посиланням на коментар нутриціолога Євгенію Дегтяннікової.

Вона розповіла, що при нестачі гемоглобіну в організмі слід вживати червоне м'ясо, субпродукти і продукти, які містять багато вітаміну С ‒ брусницю, квашену капусту, ківі, брокколі. Вони, за словами експерта, в категоричній формі допомагають тілу засвоювати залізо.

Дегтяннікова також зазначила, що низький гемоглобін може привести до проблем з щитовидною залозою і жіночими статевими органами, до порушення роботи печінки і загальної детоксикації організму. В результаті у людини зникає бадьорість, починають випадати волосся і ламатися нігті.

"Про дефіцит заліза будуть свідчити тріщини по краях губ, низький тиск і прискорений пульс", — сказал нутриціолог.

До того колега Дегтяннікової, нутриціолог Олена Степанова розповіла про численні корисні властивості мінеральної води. За її словами, такий напій можна і потрібно розділяти ще на кілька категорій.

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Наприклад, хлоридні використовуються як стимулятор обміну речовин і допомагають при розладах шлунково-кишкового тракту.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колектив італійських і японських вчених склав топ-3 суперпродуктів, які значним чином покращували роботу головного мозку.

До того вчені пояснили, чим корисний шоколад для здоров'я серця і мозку. Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, які продукти покращують пам'ять.

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