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Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених

10 січня 2022, 21:01

Як каже відомий дієтолог Світлана Фус, якщо в харчуванні недостатньо певних продуктів, то порушується синтез гормонів - як у чоловіків, так і у жінок.

Холестерин
Що потрібно їсти для нормального холестерину в тілі - коментар вчених / ua.depositphotos.com

Обмежуючи себе у вживанні жиру, людина не дає клітинам свого організму нормально функціонувати. І це провокує вітамінно-мінеральний голод. Про це заявила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відомий лікар-дієтолог Світлана Фус.

Тому, каже медик, небезпечно приймати "жиросжигающие препарати".

"Так, жир, який ми вживаємо з їжею, йде в першу чергу на синтез сурфактанту, щоб забезпечити нам дихання. Сурфактант це речовина, на 90 відсотків складається з жиру і на 10 відсотків з білка. Речовина підтримує альвеоли в розправленому стані, що важливо для організму", - говорить лікар.

Крім того, якщо в харчуванні недостатньо жирів, порушується синтез тестостерону у чоловіків і естрогенів у жінок, попередила Фус.

"В організмі чоловіків і жінок статеві гормони синтезуються з холестерину. Останній надходить з жирами тваринного походження і синтезується в організмі з них", − уточнила дієтолог.

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Медик підкреслила, що необхідні для організму жири повинні бути високої якості з відповідної їжі. Їх кількість визначається індивідуальними особливостями людини - його родом діяльності, фізичною активністю і так далі.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

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здоров'я холестерин організм
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