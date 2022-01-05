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Що потрібно їсти кожен день заради чистих судин - відповідь кардіолога

5 січня 2022, 21:22

Якісна / правильна і збалансована дієта перешкоджає відкладенню холестерину на стінках судин, що доставляють кров у важливі органи, каже медик.

Посудина
Що потрібно їсти кожен день заради чистих судин - відповідь кардіолога / ua.depositphotos.com

Вміст у раціоні харчування морської риби, рослинних олій, квасолі, цільнозернового хліба та інших продуктів сприяє зниженню рівня холестерину в судинах. Про це розповіла в коментарі порталу Lhealth відомий кардіолог і кандидат медичних наук Ганна Кореневич.

Якісна / правильна і збалансована дієта перешкоджає відкладенню холестерину на стінках судин, що доставляють кров у важливі органи.

Для того, щоб зберегти судини чистими, серед продуктів для щоденного вживання повинні бути:

  • морська риба будь-яких сортів (від дієтичної камбали до жирної сьомги);
  • рослинні олії холодного першого віджиму (оливкова, лляна, конопляна). Для приготування при високих температурах підходить рафінована соняшникова олія;
  • будь-які овочі, крім картоплі (його занадто часто їсти не слід);
  • фрукт. Обережніше потрібно бути з бананами, хурмою, виноградом і манго, які містять велику кількість природного цукру.

У список продуктів, які бажано споживати щодня, Кореневич також внесла нешліфований рис, вівсянку, гречку, квасолю, цільнозерновий хліб, горох, сочевицю, спагетті з борошна грубого помелу, нежирні сири, курку, індичку без шкіри, сметану 10-15% жирності ,кефір до 2, 5% жирності і йогурти без цукру.

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Нагадаємо, раніше експерти розповіли, що хорошою комбінацією продуктів для підвищення імунітету організму є суміш лимона і імбиру.

До того медики стверджували, що риба лосось – потенційний розсадник китайського коронавірусу COVID-19. Інфекція в її м'ясі може бути життєздатною більше восьми днів

viber
серцево-судинна система холестерин організм
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