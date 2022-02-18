Що трапиться, якщо повністю відмовитися від цукру - коментар ендокринолога/ ua.depositphotos.com/

Відмовитися від цукру складно лише з психологічних причин, а корисний ефект такого кроку для тіла досить швидко дасть про себе знати. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий ендокринолог Тетяна Бочарова.

Фахівець підкреслила, що багато людей системно в надлишку вживає цукор, що призводить до проблем зі здоров'ям і фігурою.

"Глюкозу і гарний настрій можна отримувати і без цукру: з круп, фруктів і овочів — натуральних, а не консервованих", — розповіла Бочарова.

"Є сила звички, є соціальні традиції-чай з тортиком в гостях, кава з булочкою з ранку. Насправді головне, якщо ви хочете відмовитися від цукру, — замінити цукерки фруктами і протриматися в такому режимі тиждень. Ви побачите перші результати, і вони можуть стати стимулом для того, щоб ви продовжили харчуватися по-новому", ‒ говорить вона.

За словами Бочарової, вже через кілька діб після відмови від цукру покращаться травлення і робота кишечника, стабілізується емоційний фон. Протягом тижня явно покращиться стан шкіри, можуть зникнути проблеми зі сном ‒ якщо такі були.

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