Дельта-штам коронавірусу раптово зник з Японії: генетик пояснив, чому це сталося

Штам Дельта самознищився в Японії / Pixabay

В Японії раптово закінчилася п'ята хвиля коронавірусу. Одна з версій події – "акт самознищення" дельта-штаму, який є домінантним по всьому світу. На сьогодні 99% нових випадків коронавірусу пов'язано саме з цим штамом.

Три місяці Японія била рекорди добової захворюваності – в день виявляли близько 26 тисяч осіб. Наразі показник не перевищив 200 випадків. При цьому 7 листопада вперше майже за 1,5 роки не зафіксували жодної смерті від ковіду. Про це пише газета The Japan Times з посиланням на вчених.

Фахівці Національного Інституту генетики пояснили, що варіант коронавірусу "Дельта" накопичив стільки мутацій в неструктурному білку вірусу – nsp14, що при спробах вчасно їх виправити штам самознищився.

"Ми були буквально вражені, побачивши результати. Штам Дельта в Японії був дуже заразним і швидко поширюваним. Але в міру того, як мутації накопичувалися, вірус став несправним настільки, що не зміг створювати копії самого себе", – розповів професор Іцуро Іноуе.

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Також вчені пояснили, що пошкодження білка nsp14 різко зменшило здатність вірусу до реплікації, що цілком може пояснити різке зниження рівня захворюваності COVID-19.

Nsp14 походить від вірусу і хімічний засіб для стримування цього білка може стати перспективним препаратом. Зокрема, вчені вже повідомили про старт розробки таких ліків.

Скільки українців вакцинували проти коронавірусу

В Україні станом на 22 листопада повний курс вакцинації завершили понад чверть дорослого населення країни. У столиці ж обидві дози вакцини отримали чи не половина жителів.

Втім, понад 600 тисяч українців поки не дійшли за своєю другою дозою вакцини від коронавірусу, попри те, що час її введення вже настав. Її треба зробити без зволікань, наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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