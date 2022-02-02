Дієта № 0: ТОП-6 цікавих фактів про новий серіал від 1+1

Дієта № 0 - серіальна новинка від каналу 1+1 / Пресслужба

Вже незабаром глядачі телеканалу 1+1 побачать прем’єру 16-серійної іронічної комедії Дієта №0. У серіалі покажуть захоплюючу історію стосунківбідного студента Вані, який безнадійно закоханий у фатальну красуню Марго. Доленосний випадок надасть їхній історії неочікуваного розвитку. А самим героям доведеться пройти тернистий шлях, щоб зрозуміти і пізнати один одного.

Головні ролі у стрічці зіграють українська акторка Клавдія Дрозд-Буніна, знайома глядачам 1+1 за серіалами Найгірша подруга та Рідня та латвійський актор - Максим Бусел

Виконавці головних ролей в серіалі дієта № 0 Клавдія Дрозд-Буніна та Максм Бусел / Пресслужба

За сюжетом, Ваня – бідний студент медінституту, непримітний хлопець із зайвою вагою безнадійно закоханий в струнку красуню Марго. Примхлива дівчина його не помічає: вона виросла в багатстві, вважає себе досконалістю і з презирством ставиться до таких, як він.

Та одного разу на морі вони випадково проводять разом ніч, а наступна їхня зустріч станеться тільки через багато років. Та чи одразу впізнають вони одне одного – глядачі дізнаються під час перегляду серіалу.

Чому варто подивитись серіал Дієта №0 на 1+1:

Значна частина знімань проходила у Латвії. Під час перегляду серіалу глядачі зможуть милуватися затишними вуличками старої та нової Риги, а також дивовижними морськими краєвидами Юрмали. У головних та ролях другого плану задіяні відомі латвійські актори, також частина знімальної групи;

Дієта № 0 - серіальна новинка від каналу 1+1 / Пресслужба

Глядачі зможуть побачити чудову фізичну підготовку виконавця головної чоловічої ролі –Максима Бусела. Окрім акторського таланту, він здивував усю знімальну групу, коли з легкістю впорався з усіма трюковими зйомками без участі каскадера. Актор сам відпрацював бойові сцени, зйомки з використанням зброї та піротехніки.

Актор Володимир Заєць, виконавець однієї з головних ролей, настільки вжився у свою роль, що в сцені затримання головного антагоніста історії пошкодив мотоцикл, на якому знаходився лиходій. Реквізит успішно відновили і зараз мотоцикл безпечно їздить вулицями столиці;

Усі зимові сцени знімалися влітку, у розпал спеки в Києві. Багато учасників проекту вперше в житті вбирали новорічну ялинку, тоді як за вікном було +30. Але завдяки професіоналізму команди та акторів глядачі побачать у кадрі справжню зиму та відчують новорічний настрій;

Багато персонажів будуть буквально змінювалися у ході сюжету. Так, деяких персонажів із зайвою вагою зіграли інші актори, а решта - носили спеціальні накладки, що збільшують реальні розміри акторів.

Олег Маслюк виконав роль головного героя до перетворення / Пресслужба

Одна зі сцен, яка прямо впливає на розвиток сюжету знімалась на світанку, на одному з центральних столичних пляжів. Час для зйомки був обмежений, тому репетирувати довелося напередодні - вночі. Вийшла дуже душевна репетиція, більше схожа на нічні посиденьки добрих друзів біля багаття.

Слідкуйте за новинами 1+1 та першими дізнавайтеся нові подробиці серіалу Дієта №0 на 1+1.