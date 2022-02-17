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Дієтолог знайшла несподівану корисність груші для тіла

17 лютого 2022, 21:50

Як каже відомий дієтолог Емі Гудсон, такий фрукт, груша, містить велику кількість клітковини. А ця речовина цілком конкретно впливає на тіло.

Груша
Дієтолог знайшла несподівану корисність груші для тіла / ua.depositphotos.com

Одним з найкорисніших фруктів є груша. Адже вона має масу корисних властивостей. Про це відомий дієтолог Емі Гудсон розповіла в коментарі порталу Eat This, Not That.

За її словами, груша містить велику кількість клітковини, яка благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

"Груша середнього розміру містить близько шести грамів клітковини, частина з якої засвоюється, а частина — ні. Ці види клітковини дуже корисні для серця і кишечника", — розповіла Гудсон.

Крім того, в грушах високий вміст антиоксидантів, які зменшують запальні процеси в організмі і, в свою чергу, знижують ризик хронічних захворювань (наприклад, діабету другого типу). Фахівець також зазначила, що груші сприяють зниженню рівня холестерину.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що вчені з'ясували, чим саме небезпечно для здоров'я самотність. Всього в дослідження міжнародної групи вчених брали участь 470 тисяч чоловік.

До того медики стверджували, що дозоване вживання спиртних напоїв покращує метаболізм глюкози і жирів, а також знижує рівень інсуліну.

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