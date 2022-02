Дієтолог знайшла несподівану корисність груші для тіла / ua.depositphotos.com

Одним з найкорисніших фруктів є груша. Адже вона має масу корисних властивостей. Про це відомий дієтолог Емі Гудсон розповіла в коментарі порталу Eat This, Not That.

За її словами, груша містить велику кількість клітковини, яка благотворно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту.

"Груша середнього розміру містить близько шести грамів клітковини, частина з якої засвоюється, а частина — ні. Ці види клітковини дуже корисні для серця і кишечника", — розповіла Гудсон.

Крім того, в грушах високий вміст антиоксидантів, які зменшують запальні процеси в організмі і, в свою чергу, знижують ризик хронічних захворювань (наприклад, діабету другого типу). Фахівець також зазначила, що груші сприяють зниженню рівня холестерину.

