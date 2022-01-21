Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь

Як каже дієтолог Юлія Чехоніна, в закусці не повинно бути достатньо агресивних компонентів, які негативно впливають на слизову оболонку шлунка.
Спиртні напої не варто закушувати солоною їжею, адже вона викликає відчуття спраги. І, відповідно, може змусити людину вжити ще більше алкоголю. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на коментар лікаря-дієтолога і кандидата медичних наук Юлію Чехоніну.
Крім того, в число небажаних закусок увійшли мариновані огірки, що містять оцтову кислоту, консерванти, підсолоджувачі. Це досить агресивні компоненти, які негативно впливають на слизову оболонку шлунка, в результаті чого вранці можуть виникнути болі, зазначила фахівець.
"Солодкі напої - це цукор, який порушує вуглеводний обмін, а враховуючи, що в міцному алкоголі є свій цукор, то ми наносимо нищівного удару по печінці та підшлунковій залозі", — попередила Чехоніна.
Також дієтолог категорично спростувала думку про шкоду помідорів в якості закуски.
"Так, в них присутні органічні кислоти, але при цьому є і мінеральні солі, що сприяють виведенню зайвої рідини. У поєднанні з алкоголем помідори не становлять небезпеки", ‒ підсумувала вона.
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