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Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь

21 січня 2022, 02:11

Як каже дієтолог Юлія Чехоніна, в закусці не повинно бути достатньо агресивних компонентів, які негативно впливають на слизову оболонку шлунка.

Спиртне
Дієтолог пояснила, чим небезпечно закушувати алкоголь / ua.depositphotos.com

Спиртні напої не варто закушувати солоною їжею, адже вона викликає відчуття спраги. І, відповідно, може змусити людину вжити ще більше алкоголю. Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на коментар лікаря-дієтолога і кандидата медичних наук Юлію Чехоніну.

Крім того, в число небажаних закусок увійшли мариновані огірки, що містять оцтову кислоту, консерванти, підсолоджувачі. Це досить агресивні компоненти, які негативно впливають на слизову оболонку шлунка, в результаті чого вранці можуть виникнути болі, зазначила фахівець.

"Солодкі напої - це цукор, який порушує вуглеводний обмін, а враховуючи, що в міцному алкоголі є свій цукор, то ми наносимо нищівного удару по печінці та підшлунковій залозі", — попередила Чехоніна.

Також дієтолог категорично спростувала думку про шкоду помідорів в якості закуски.

"Так, в них присутні органічні кислоти, але при цьому є і мінеральні солі, що сприяють виведенню зайвої рідини. У поєднанні з алкоголем помідори не становлять небезпеки", ‒ підсумувала вона.

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Нагадаємо, раніше вчені знайшли харчову добавку-"вбивцю" похмілля. Виявляється, звичайна харчова добавка може "вбити" похмілля чи не наповал.

Також були названі 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
здоров'я спиртне алкоголь
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