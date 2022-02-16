Дієтолог спростувала міфи про популярні білки

Дієтолог спростувала міфи про популярні білках / ua.depositphotos.com

Багато прихильників здорового харчування перестають вживати продукти, які містять білки лектини. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik розповіла лікар-дієтолог Катерина Бурляєва. Однак, за її словами, ці білки потрібні організму,

"Лектини - це білки, в ланцюзі яких є олігосахарид (вуглевод), в цьому їх особливість. Вони мають здатність зв'язувати інші речовини на поверхні клітин, через це їм і приписують міфічні властивості. Наприклад, негативний вплив на травний процес і засвоєння вітамінів і мінералів, підвищення проникності стінок кишечника і пошкодження еритроцитів", – сказала Бурляєва.

Особливо багаті лектинами насіння, горіхи, злаки, бобові та овочі сімейства пасльонових (картопля, помідори, баклажани, болгарський і гострий перець).

За її словами, лектинам приписують" міфічні " шкідливі властивості через їх здатність зв'язувати інші речовини на поверхні клітин.

"Всі заяви про те, що від лектинів в кишечнику з'являється слиз, що лектини негативно впливають на ворсинки кишечника, – це не зовсім правда. Звертати увагу на вміст лектинів в продуктах варто тільки людям, що страждають захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Деякі лектини можуть посилювати перебіг захворювань, тих же виразкових колітів, але не викликати їх", – підсумувала Бурляєва.

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