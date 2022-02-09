Дієтолог пояснив, як правильно харчуватися для зміцнення здоров'я/ ua.depositphotos.com

Дотримання певних правил харчування допомагає продовжувати життя і зміцнити здоров'я. Про це розповів в інтерв'ю "Радіо Sputnik" відомий медик-дієтолог і академік Віктор Тутельян.

Він каже, що здорове харчування – один з найважливіших факторів, що дозволяють людині жити довше і зберігати при цьому фізичну активність. За словами Тутельяна, для того, щоб збільшити тривалість повноцінного життя, потрібно дотримуватися як мінімум два закони науки про харчування,

По-перше, калорійність людського раціону повинна відповідати енерговитратам. Надлишкова енергетична цінність їжі може призводити до розвитку ряду захворювань, а недолік калорій – до виснаження організму, уточнив академік РАН.

"Важливо отримувати з їжею таку кількість енергії, яку ви витратили. Щоб жити довго, фізично активно, потрібно дотримуватися цього Закону. Будете отримувати менше - будете худнути, виснажуватися, а якщо більше – будете одужувати і придбаєте цілий букет захворювань, в першу чергу серцево-судинних", – підсумував Тутельян.

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