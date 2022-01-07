Дієтолог розповів, як мед може нашкодити організму

Дієтолог розповів, як мед може нашкодити організмом / ua.depositphotos.com

Мед-продукт, який може призводити до застуди в холодну пору року. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik розповів відомий дієтолог і лікар-нутригенетик Андрій Золотарьов.

Багато людей люблять пити чай з медом, але цей напій за певних умов стає небезпечним для організму, зазначив фахівець. Вся справа в тому, що у меду яскраво виражене зігріваючий вплив на тіло плюс він викликає підвищене потовиділення.

"Один з найстрашніших продуктів, який дійсно варто з дуже великою обережністю вживати в холодну пору року, — це мед. Справа в тому, що мед має яскраво вираженим зігріваючим ефектом, за рахунок цього відбувається підвищене потовиділення. Люди цього не відчувають, але вживання меду в зимовий період перед виходом на вулицю або прямо на вулиці може спровокувати застуда", — попередив Золотарьов.

Дієтолог радить вживати мед виключно вдома - в теплі. За його словами, до будь-яких продуктів, що мають зігріваючий або охолоджуючий ефект, потрібно ставитися з обережністю, з урахуванням температури повітря.

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Нагадаємо, Нутриціолог Анна Біоторіум говорила про те, що при високих температурах мед стає токсичним, буквально-перетворюється на отруту плюс втрачає свої цілющі властивості.

При перших ознаках застуди або грипу багато хто починає пити гарячий чай з лимоном і медом. Як кажуть медики, це є найбільша помилка при вживанні меду в оздоровчих цілях.