Дієтолог розповів про продукти, без яких організм швидко старіє / ua.depositphotos.com

Є продукти, відмова від яких в зимовий період несприятливо позначиться на стані тіла. Про це відомий дієтолог Анна Коновалова розповіла в коментарі РИА Новости.

За її словами, для збереження якості шкіри важливий збалансований раціон. При цьому не можна виділити кілька продуктів, які самі впораються з цим завданням.

"Враховуючи зміни в харчуванні, пов'язані із зимовим періодом, потрібно звернути увагу, звичайно, на рибу. Це джерело повноцінного білка, поліненасичених жирних кислот і мікроелементів. Рекомендується вживати не менше двох-трьох порцій по 110-140 грамів на тиждень. Ідеально, якщо одна з цих порцій буде жирною рибою", – сказала Коновалова.

Крім того, фахівець нагадала про користь овочів і фруктів. Вони-джерело вітамінів, мікроелементів, клітковини.

"Намагайтеся щодня вживати не менше п'яти-шести порцій. Додавайте в раціон і горіхи, насіння, які багаті поліненасиченими жирними кислотами і мікроелементами. Це висококалорійні продукти, тому достатньо з'їдати не більше 20-30 грамів на день", - поділилася дієтолог.

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