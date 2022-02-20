Дієтолог викрили дуже популярний міф про каву / ua.depositphotos.com

Всім людям, які бажають підбадьоритися, потрібно лише злегка перекусити, а не пити кружками кави. Про реальний вплив цього напою на організм заявив індійський дієтолог Пуджа Махіджа на своїй сторінці в соціально мережі Instagram.

За словами фахівця, кава допомагає далеко не всім, оскільки його основна речовина (кофеїн) лише забиває в мозку аденозин, що викликає сонливість, і створює помилкове відчуття припливу сил.

Після цього мозок починає створювати нові рецептори, які протягом дня заповнюються тим же аденозином. У таких випадках багато знову починають "заглушати" сонливість кави, що в підсумку призводить до безсоння.

Пуджа Махіджі додала, що саме з цієї причини одні люди через каву починають страждати від безсоння, тоді як інші спокійно засинають після однієї чашки-все залежить від того, яка саме речовина потрапила в рецептори.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

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