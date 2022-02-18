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Дієтолог розвіяла популярний міф про салі

18 лютого 2022, 00:32

Відомий дієтолог Анастасія Єгорова пояснила, що буде з людським організмом, якщо сало вживати замість інших продуктів на сніданок, обід і вечерю.

Сало
Дієтолог розвіяла популярне оману про салі/ ua.depositphotos.com

Людям, які страждають від проблем з серцево-судинною системою, зовсім не обов'язково повністю виключати сало з раціону. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий дієтолог Анастасія Єгорова.

"Сало корисно, як і будь-який інший тваринний жир. Сало близьке до рослинних олій за вмістом незамінних жирних кислот: олеїнової, ліноленової, лінолевої, пальмітинової — ці кислоти називають вітаміном F. у салі великий вміст вітамінів А, D, Е і каротину", — поділилася думкою Єгорова.

Однак спеціалістка попередила, що все добре в міру. Якщо з'їдати невеликий шматочок сала раз-два на тиждень, каже Єгорова, то організм скаже вам спасибі. Але от якщо сало їсти замість їжі на сніданок, обід і вечерю — то це призведе до проблем зі здоров'ям.

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Нагадаємо, як повідомляв головред, ціна на сало в Україні побила всі рекорди і знижуватися не буде. Крім того, на ринку утворився дефіцит цього популярного продукту, так як господарства країни перейшли на так звані м'ясні породи свиней - на них був більший попит і вирощувати їх простіше.

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