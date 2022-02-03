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Дієтологи знайшли нову корисну властивість чорносливу

3 лютого 2022, 19:16

За словами експертів і їх колег-дослідників, люди, які в ході дослідження їли чорнослив, слабкіше відчували голод і вживали менше калорій.

Чорнослив
Дієтологи знайшли нову корисну властивість чорносливу / ua.depositphotos.com

Американські дієтологи виявили несподіване властивість чорносливу. У дослідженні, опублікованому в Journal of Nutrition Bulletin, вони заявили, що він знижує тягу до солодкого.

За словами експертів, люди, які в ході дослідження їли чорнослив, слабкіше відчували голод і вживали менше калорій. Цей продукт фахівці назвали одним з кращих для перекусу. Так, дієтолог Лорен Манакер зазначила, що чорнослив може замінити ласунам шкідливі десерти. Вона додала, що цей сухофрукт насичений натуральними антиоксидантами, вітамінами і мінералами і клітковиною. У кожному міститься приблизно 3,5 грама природних цукрів і 0,5 грама клітковини.

До слова, раніше американські лікарі і дієтологи назвали сприятливі наслідки вживання риби два рази на тиждень. За словами лікаря-дієтолога і автора книг про здорове харчування Джексон Блетнер, ця група продуктів багата кислотами омега-3, які вкрай корисні для мозку: вони допомагають його клітинам боротися з віковими змінами, забрудненням повітря та іншими несприятливими факторами.

читайте такожЧому корисно вживати чорнослив: рада дієтологів

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, якою дієтою можна вирішити проблеми з підшлунковою залоза.

До того вчені відповіли на питання, чи можна їсти ввечері під час дієти.

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здоров'я чорнослив
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