Ефективні проти "Омікрону": таблетки від коронавірусу захищають на 90%, заявили у Pfizer

У Pfizer заявили про 90% ефективності препарату проти коронавірусу / УНИАН

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що її таблетки від коронавірусу ефективні майже на 90% – вони запобігають госпіталізації і смертям пацієнтів із високим ризиком.

У компанії наголосили, що свою ефективність препарат також зберігає проти штаму коронавірусу "Омікрон", пише Радіо Свобода. Такі результати показали останні лабораторні дані.

Минулого місяця у компанії повідомляли про проміжні результати досліджень, участь у яких взяли близько 1200 людей. Тоді виробник зазначав, що препарат показав 89% ефективності для запобігання госпіталізації або смерті у порівнянні з плацебо.

Тепер же у Pfizer оприлюднили остаточні результати досліджень. Ці дані включають у себе попередні результати і перевірку препарату із залученням ще додатково 1000 людей.

У звіті зазначається, що жодна хвора на коронавірус людина, яка отримувала згадані таблетки, не померла.

Реклама

Читайте такжеВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусуУ компанії розповіли, що хворі приймають таблетки разом із противірусними препаратами кожні 12 годин упродовж 5 днів після того, як з’явилися перші симптоми.

Також Pfizer повідомила перші дані іншого дослідження, яке показало, що серед дорослих, які не мають підвищеного ризику, і частини вакцинованих із підвищеним ризиком препарат зменшив кількість госпіталізацій приблизно на 70%. Проте ці дані не остаточні – дослідження у цьому напрямку ще продовжуються, і результати будуть оприлюднені пізніше.

Україна закупить ліки від коронавірусу – що відомо

Наприкінці листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна вже має бронь у виробників Pfizer і Merck на їх нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

Йдеться про протикоронавірусні препарати "Молнупіравір" і "Ритонавір".

"Уряд прийняв постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19. Тому в разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" і "Ритонавір" для лікування хворих COVID-19", – сказав Ляшко.

"Молнупиравир" – це розробка американською фармацевтичною корпорацією Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics. Це перша таблетка, розроблена проти наслідків COVID-19.

"Ритонавір" – це антиретровірусний препарат, який використовується разом з іншими ліками для лікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту С генотипу 4.

Проте пізніше повідомлялося, що заброньовані Україною таблетки проти COVID-19 виявилися менш ефективними, ніж вважалося. Згідно зі свіжими даними, таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій і смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні його дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

Вас також може зацікавити: