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Ефективні проти "Омікрону": таблетки від коронавірусу захищають на 90%, заявили у Pfizer

15 декабря 2021, 09:43

У фармацевтичній компанії оприлюднили результати досліджень ефективності препарату.

У Pfizer заявили про 90% ефективності препарату проти коронавірусу / УНИАН

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що її таблетки від коронавірусу ефективні майже на 90% – вони запобігають госпіталізації і смертям пацієнтів із високим ризиком.

У компанії наголосили, що свою ефективність препарат також зберігає проти штаму коронавірусу "Омікрон", пише Радіо Свобода. Такі результати показали останні лабораторні дані.

Минулого місяця у компанії повідомляли про проміжні результати досліджень, участь у яких взяли близько 1200 людей. Тоді виробник зазначав, що препарат показав 89% ефективності для запобігання госпіталізації або смерті у порівнянні з плацебо.

Тепер же у Pfizer оприлюднили остаточні результати досліджень. Ці дані включають у себе попередні результати і перевірку препарату із залученням ще додатково 1000 людей.

У звіті зазначається, що жодна хвора на коронавірус людина, яка отримувала згадані таблетки, не померла.

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Читайте такжеВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусуУ компанії розповіли, що хворі приймають таблетки разом із противірусними препаратами кожні 12 годин упродовж 5 днів після того, як з’явилися перші симптоми.

Також Pfizer повідомила перші дані іншого дослідження, яке показало, що серед дорослих, які не мають підвищеного ризику, і частини вакцинованих із підвищеним ризиком препарат зменшив кількість госпіталізацій приблизно на 70%. Проте ці дані не остаточні – дослідження у цьому напрямку ще продовжуються, і результати будуть оприлюднені пізніше.

Україна закупить ліки від коронавірусу – що відомо

Наприкінці листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив, що Україна вже має бронь у виробників Pfizer і Merck на їх нові ліки проти COVID-19, тому отримає препарати однією з перших.

Йдеться про протикоронавірусні препарати "Молнупіравір" і "Ритонавір".

"Уряд прийняв постанову, яка дозволить придбати Україні найбільш ефективні ліки для боротьби з COVID-19. Тому в разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" і "Ритонавір" для лікування хворих COVID-19", – сказав Ляшко.

"Молнупиравир" – це розробка американською фармацевтичною корпорацією Merck у партнерстві з компанією Ridgeback Biotherapeutics. Це перша таблетка, розроблена проти наслідків COVID-19.

"Ритонавір" – це антиретровірусний препарат, який використовується разом з іншими ліками для лікування ВІЛ/СНІДу та вірусного гепатиту С генотипу 4.

Проте пізніше повідомлялося, що заброньовані Україною таблетки проти COVID-19 виявилися менш ефективними, ніж вважалося. Згідно зі свіжими даними, таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій і смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні його дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

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