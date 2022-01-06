Експерт розповіла, як у діабету є головний "нічний" симптом

Експерт розповів як у діабету є головний "нічний" симптом / ua.depositphotos.com

Є як мінімум шість головних симптомів діабету другого типу, прояв одного з яких можна помітити в нічний час доби. Про це повідомляє портал "Медик Форум" з посиланням на коментар британського фармацевта з компанії Pharmacy2U, доктора Сумайї Патель.

Відзначається, що за оцінками фахівців 537 мільйонів дорослих у всьому світі живуть з діабетом, і ця кількість продовжує зростати. Він виникає через нестабільний рівень цукру в крові, через який організм ризикує постраждати, якщо не вжити необхідних заходів.

Доктор Патель закликала набагато ретельніше стежити за сигналами організму, які свідчать про наявність недуги для своєчасного запобігання його можливих наслідків і ускладнень. Одним із синдромів діабету є часте сечовипускання, особливо в нічний час, розповіла експерт. Серед інших симптомів можна виділити: надмірну спрагу, сильну втому організму, виникнення таких інфекцій, як молочниця, повільне загоєння ран і втрату ваги.

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