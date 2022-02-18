Експерти назвали два продукти, які допомагають знизити високий холестерин / ua.depositphotos.com

Холестерин необхідний людині для того, щоб бути здоровими, проте його надлишок може привести до серйозних наслідків для організму. Експерти Американської кардіологічної асоціації розповіли про два продукти, прийом яких допоможе дещо знизити підвищений рівень холестерину. Про це повідомляє портал "Медик Форум".

Такими продуктами є риба, багата корисними для серця омега-3 жирними кислотами, які підвищують рівень "хорошого" холестерину і знижують "поганий". Далі в списку йде часник, в якому присутні вітаміни C і B6, марганець і селен. Кардіологи настійно радять змінити свій раціон харчування, почати вести більш активний спосіб життя і відмовитися від куріння для того, щоб холестерин повернувся в норму.

"Щоб знизити рівень холестерину, постарайтеся скоротити вживання жирної їжі, особливо їжі, що містить такий тип жирів, який називається насиченими жирами. Ви все ще можете їсти продукти, що містять більш здоровий тип жиру, званий ненасиченими", — заявили фахівці.

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