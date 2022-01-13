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ЄС продовжив санкції проти Росії через агресію щодо України

13 січня 2022, 18:27

Економічні санкції вперше були впроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на агресію проти України.

Санкція
ЄС продовжив санкції проти Росії / Reuters

Сьогодні Євросоюз знову продовжив еше на пів року економічні санкції проти Росії через агресію проти України, повідомляє сайт Ради ЄС.

Обмеження діятимуть як мінімум до 31 липня 2022 року.

На шість місяців продовжено санкції, які діють щодо окремих секторів економіки Російської Федерації. Рішення було схвалене за результатами оцінки виконання Мінських угод щодо врегулювання на Донбасі.

Економічні санкції вперше були впроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на агресію проти України. Вони обмежують російським банкам і компаніям доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС, забороняють фінансову допомогу і посередництво для фінансових установ з Росії.

Санкції забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу військової продукції, встановлюють заборону на постачання товарів подвійного призначення. А також обмежують доступ Росії до технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі.

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На додаток до економічних санкцій ЄС схвалив й інші заходи у відповідь на захоплення Криму і Севастополя, а також навмисну дестабілізацію України. До них відносяться: заборона на в'їзд до країн ЄС, заморожування активів і обмеження економічних відносин з Кримом і Севастополем.

Переговори Заходу і Росії з безпеки

У період з 10 по 13 січня проходять переговори з безпеки за участю Заходу і РФ. Дискусії проводяться на тлі звинувачень Москви на адресу НАТО в погрозах російським кордонам і концентрацією військ Росії біля рубежів України.

10 січня пройшли консультації США та Росії з питань безпеки. За підсумками переговорів представник Штатів Венді Шерман заявила, що Вашингтон не має наміру гарантувати Москві нерозширення НАТО на схід і невступ України в Північноатлантичний альянс. Якщо росіяни запустять сценарій військової операції проти Києва, Москву очікують жорсткі санкції.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, який представляв на переговорах російську сторону, сказав, що Росія не збирається нападати на Україну. Однак, за його словами, Москва вимагає від Вашингтона гарантій, згідно з якими Київ і Тбілісі не повинні вступити в НАТО.

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