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Що робити з поганим самопочуттям при нормальному тиску: поради кардіолога

7 січня 2022, 21:30

Лікар-кардіолог Ганна Солощенко радить всім людям в таких випадках, перш за все, домовлятися зі своїми лікарями про поступове зниження тиску.

Тиск
Якщо ви погано відчуваєте себе при нормальному тиску: поради кардіолога / УНІАН

Людські судини "дуже великі консерватори" і тому звикають до небезпечного для організму високому тиску. Про це написала відомий лікар-кардіолог Анна Солощенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Якщо ви багато років живете з тиском 160/90, то судини саме його вважають нормою і будуть бити тривогу при відхиленнях в будь-яку сторону - вгору або вниз. Тому при нормалізації тиску деякі пацієнти можуть відчувати певний дискомфорт, запаморочення голови, слабкість, головні болі або взагалі лежати пластом. Але це не означає, що при підвищеному тиску не відбувається пошкодження судин або внутрішніх органів", – розповідає медик.

Солощенко радить всім людям в таких випадках, перш за все, домовлятися зі своїми лікарями про поступове зниження тиску.

"Наприклад, якщо тиск багато років було 160/90, то не слід відразу знижувати до 120/70. Можна спочатку знизити до 140/80, а вже через 2 тижні (не через 2 місяці або 2 роки) до норми", – пропонує кардіолог.

Крім того, Солощенко рекомендує людям трохи потерпіти, "бо ви вже знаєте, що це нешкідливо і просто перехідний період".

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"Один мій викладач порівнював випадки з алкоголіком, у якого забрали пляшку. Йому дуже погано, але це не означає, що треба дозволяти йому далі пиячити. Порівняння дещо грубе, але іноді дуже дієве", — підсумувала кардіолог.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що дієтолог Світлана Фус попередила, що насіння льону протипоказані дітям до трьох років. Вони можуть нашкодити всім людям, у яких є камені в жовчному міхурі, і конкретно жінкам, у яких є гінекологічні захворювання.

До того Фус повідомляла, що є три важливих правила здорового харчування, перше — має бути гармонійне співвідношення енергії, яку людина отримує з їжею протягом дня, і енергії, яку він витрачає.

viber
здоров'я кардіологія артеріальний тиск організм
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