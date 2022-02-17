Чи є альтернатива воді в здоровому харчуванні - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Вода-далеко не єдиний джерело рідини для людського тіла. Про цьому в коментарі Радіо Sputnik розповіла відомий дієтолог і Нутриціолог Наталія Нефьодова.

За словами спеціалістки, за добу потрібно вживати в середньому два літри рідини, проте необхідний обсяг можна отримати не тільки з води.

"Вважається абсолютно все: кава, чай, супи, огірки, помідори, кавун, салат айсберг і так далі. Тобто воду можна їсти", - каже спеціалістка.

При цьому Нефьодова зазначила, що від інших напоїв не буде стільки ж користі, як від води. "Наприклад, багато п'ють різні морси. Там рідина є, але разом з нею додатковий цукор", — розповіла вона.

До того відомий дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова розвіяла ряд поширених міфів з приводу здорового харчування. Наприклад, експерт заявила, що можна їсти вуглеводи на ніч, оскільки вся вживана людиною їжа засвоюється незалежно від часу доби.

Реклама

читайте такожЩо буде, якщо пити воду з лимоном кожен день

Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).