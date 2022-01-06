Чи є способи позбутися від безсоння - відповідь експертів / ua.depositphotos.com

Експерти Американської асоціації сну розкрили, як саме необхідно діяти людині, який страждає від безсоння і ніяк не може заснути в своєму ліжку. Про це повідомляє "Медик Форум".

Існує ряд причин, за якими людина так чи інакше не здатний зануритися в сон. Одним з найпростіших способів, який може допомогти позбутися від цього, може стати "перепочинок" від порожньої спроби заснути, лежачи довгий час горизонтально. Як кажуть фахівці, в разі, якщо людина прокидається більш ніж на 10 хвилин, то йому варто спробувати піднятися з ліжка і присісти в інше місце, поки не з'явиться відчуття сонливості.

Що стосується першопричин проблем зі сном, до відходу на спокій рекомендується не дивитися телевізор і не читати, перебуваючи при цьому в ліжку. Крім того, за деякий час до сну варто утриматися від алкоголю, кофеїну і нікотину. Підготувати організм до сну допоможуть гарячий душ, приємна спокійна музика, а також щось, що може людині розслабитися. Лікарі порадили придумати і постійно проводити певний ритуал, який допоможе засипати і прокидатися в певний час.

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