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Чи є способи позбутися від безсоння - відповідь експертів

6 січня 2022, 22:52

Що стосується першопричин проблем зі сном, кажуть експерти, до відходу на спокій рекомендується не дивитися ТВ і не читати, перебуваючи при цьому в ліжку.

Сну
Чи є способи позбутися від безсоння - відповідь експертів / ua.depositphotos.com

Експерти Американської асоціації сну розкрили, як саме необхідно діяти людині, який страждає від безсоння і ніяк не може заснути в своєму ліжку. Про це повідомляє "Медик Форум".

Існує ряд причин, за якими людина так чи інакше не здатний зануритися в сон. Одним з найпростіших способів, який може допомогти позбутися від цього, може стати "перепочинок" від порожньої спроби заснути, лежачи довгий час горизонтально. Як кажуть фахівці, в разі, якщо людина прокидається більш ніж на 10 хвилин, то йому варто спробувати піднятися з ліжка і присісти в інше місце, поки не з'явиться відчуття сонливості.

Що стосується першопричин проблем зі сном, до відходу на спокій рекомендується не дивитися телевізор і не читати, перебуваючи при цьому в ліжку. Крім того, за деякий час до сну варто утриматися від алкоголю, кофеїну і нікотину. Підготувати організм до сну допоможуть гарячий душ, приємна спокійна музика, а також щось, що може людині розслабитися. Лікарі порадили придумати і постійно проводити певний ритуал, який допоможе засипати і прокидатися в певний час.

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Вчені знайшли нову причину ожиріння у жінок. Виявляється, є чіткий фактор того, що жінки починають набирати зайву вагу.

Стало відомо, які корисні продукти з Омега-3 допоможуть скинути вагу. Як кажуть медики, в організмі багатьох людей не вистачає поліненасичених жирів омега-3 ‒ оскільки жоден орган не може їх синтезувати.

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