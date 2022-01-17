Чи є рослина, яка уповільнює старіння - відповідь медика / ua.depositphotos.com

Медик, доктор Люсія Гарсіа, стверджує, якщо наносити сік алое на шкіру щодня протягом 10 хвилин, то можна уповільнити старіння шкірного покриву. Про це повідомляє портал Quora.

Як правильно використовувати алое?

Алое містить багато "гелю", який являє собою густу і липку рідину, що виділяється з внутрішнього шару листя.

Гель можна наносити прямо на обличчя. А для досягнення найкращих результатів потрібно залишити засіб на шкірі приблизно на 10 хвилин, акуратно помасажувати обличчя, а потім змити водою.

У чому секрет алое?

Дослідження показують, що гель Алое вера містить різні мінерали і вітаміни − вітамін А, вітамін С, Вітамін Е, Вітамін В1, вітамін В2, ніацин, Вітамін В6, бета-каротин, альфа-токоферол, фолієву кислоту, холін і так далі.

Комбінація таких речовин має гарну антиоксидантну і омолоджуючу активність, може активувати життєздатність клітин, підвищувати еластичність і міцність шкіри, а також уповільнювати процес її старіння.

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Також гель алое вера має протизапальну і бактерицидну, зволожуючу, заспокійливу діями. У тому числі і надає певний вплив на полегшення і усунення акне − легкого та середнього ступеня тяжкості.

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