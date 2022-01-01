Чи є реально ефективні засоби від похмілля- відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Дослідники з Університетського коледжу Лондона спростували ефективність більшості відомих засобів від похмілля. Вчені заявили, що, ймовірно, ці методи марні, повідомляється в спеціалізованому виданні Addiction.

Дослідники проаналізували 21 плацебо-контрольоване дослідження, яке було присвячене різним засобам - від настоянки елеутерококу до вітамінів і нестероїдних протизапальних препаратів. За їх словами, результат жодної з робіт не підтверджується в інших. Крім того, вид алкоголю і умови його вживання сильно розрізнялися навіть в одній роботі. Вони вважають, що дослідження повинні проводитися більш якісно і строго.

"Враховуючи безперервні спекуляції в ЗМІ з приводу того, які засоби від похмілля працюють, а які ні, питання про ефективність речовин, про які йдеться, ніби вони допомагають боротися з похміллям, представляється вельми цікавим для громадськості", — заявив один з авторів дослідження Еммерт Робертс.

Вчений вважає, що в подальших дослідженнях необхідні більш суворі методи, наприклад, стандартизовані шкали оцінки симптомів похмілля. Зараз найнадійніший спосіб позбутися від похмілля - утриматися від алкоголю або вживати по-мінімуму.

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