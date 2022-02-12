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Чи є "суперпродукти" , які можуть зміцнити імунітет - відповідь вчених

12 лютого 2022, 02:13

Колектив британських вчених закінчив дослідження з приводу того, чи є "суперпродукти", які можуть допомогти організмам ефективно боротися з інфекціями.

Дієта
Чи є "суперпродукти" , які можуть зміцнити імунітет - відповідь вчених / ua.depositphotos.com

Є певна кількість "суперпродуктів", які зміцнюють імунітет. Про це повідомляє радіостанція "Каже Москва"з посиланням на дослідження, яке провели фахівці "Національної служби охорони Здоров'я Великобританії".

На їхню думку, ефективно боротися з інфекціями допомагають цитрусові, брокколі, часник, імбир і куряче м'ясо. Рейтинг очолили цитрусові, далі - брокколі, що містять в собі вітаміни А, С, Е, а також клітковину і антиоксиданти. Часник, що знаходиться на третьому місці списку, допомагає знизити ризик захворювання застудою або полегшити перебіг хвороби, додали експерти.

До того лікар-дієтолог Ольга Лушникова дала рекомендації людям з приводу того, як харчуватися, щоб підвищити імунітет організму. За її словами, жоден продукт або вітамін сам по собі не може впливати на імунну систему. Для цього необхідно збалансоване і раціональне харчування з надходженням в організм всіх вітамінів і макронутрієнтів.

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Нагадаємо, раніше гендиректор американської фармкомпанії Pfizer розповів, коли світ зможе повернутися до допандемічного життя. За його прогнозом, це відбудеться протягом року.

Нагадаємо, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

viber
здоров'я імунітет організм
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