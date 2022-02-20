Чи є зв'язок між харчуванням і імунітетом - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Якщо людина буде дотримуватися принципів харчування, то він допоможе зміцнити імунітет. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik заявив кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Наталія Денисова.

За її словами, раціон, який зміцнює імунітет, повинен обов'язково містити Омега-3 і Омега-6 поліненасичені жирні кислоти, білки з високою біологічною цінністю, а також клітковину.

"Багато харчових речовин, як відомо, мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Раціон харчування, позитивно впливає на імунну функцію, повинен містити достатню кількість білка з високою біологічною цінністю, харчові продукти, багаті Омега-3 і Омега-6 поліненасиченими жирними кислотами. Рекомендується також низький вміст (в їжі – Главред) доданого цукру та інших простих вуглеводів, високий рівень споживання клітковини, особливо у складі цільнозернових продуктів", - заявила Денисова.

Крім того, імунітет, в тому числі до коронавірусної інфекції, підвищується при вживанні достатньої кількості вітамінів і мінеральних речовин, підсумувала дієтолог.

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