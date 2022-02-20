УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Чи є зв'язок між харчуванням і імунітетом - відповідь дієтолога

20 лютого 2022, 03:17

Імунітет, в тому числі до небезпечних інфекцій, підвищується при вживанні достатньої кількості вітамінів і мінеральних речовин, говорить дієтолог Денисова.

Дієтолог
Чи є зв'язок між харчуванням і імунітетом - відповідь дієтолога / ua.depositphotos.com

Якщо людина буде дотримуватися принципів харчування, то він допоможе зміцнити імунітет. Про це в інтерв'ю Радіо Sputnik заявив кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Наталія Денисова.

За її словами, раціон, який зміцнює імунітет, повинен обов'язково містити Омега-3 і Омега-6 поліненасичені жирні кислоти, білки з високою біологічною цінністю, а також клітковину.

"Багато харчових речовин, як відомо, мають протизапальні та антиоксидантні властивості. Раціон харчування, позитивно впливає на імунну функцію, повинен містити достатню кількість білка з високою біологічною цінністю, харчові продукти, багаті Омега-3 і Омега-6 поліненасиченими жирними кислотами. Рекомендується також низький вміст (в їжі – Главред) доданого цукру та інших простих вуглеводів, високий рівень споживання клітковини, особливо у складі цільнозернових продуктів", - заявила Денисова.

Крім того, імунітет, в тому числі до коронавірусної інфекції, підвищується при вживанні достатньої кількості вітамінів і мінеральних речовин, підсумувала дієтолог.

читайте такожНазвано простий засіб для зміцнення імунітету

Реклама

Нагадаємо, раніше гендиректор американської фармкомпанії Pfizer розповів, коли світ зможе повернутися до допандемічного життя. За його прогнозом, це відбудеться протягом року.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони, академік НАН України Сергій Комісаренко заявив, що останні наукові дослідження показали найбільшу ефективність від Дельта-штаму коронавірусу двох вакцин - Pfizer і Moderna.

viber
здоров'я імунітет організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Грошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютогоГрошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютого "Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядом"Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядом Як же це дратує: названі головні недоліки кожного знака зодіакуЯк же це дратує: названі головні недоліки кожного знака зодіаку 5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'єму5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'єму Україна як трофей: чому Захід лише жахає Росію, але не зупиняє їїУкраїна як трофей: чому Захід лише жахає Росію, але не зупиняє її
04:22

Російський народ не зможе піти війною проти українців - Зеленський

03:50

3 предмети, які старять інтер'єр: від чого потрібно терміново позбутисяВідео

03:17

Чи є зв'язок між харчуванням і імунітетом - відповідь дієтолога

02:42

Біла отрута: експерти розповіли, як вживати значно менше солі

02:17

Хочете схуднути – більше спіть: вчені пояснили, як сон впливає на вагу

Реклама
01:36

Долар "йде на зліт": експерт розкрив сценарій різкого подорожчанняВідео

01:15

Кардіолог назвала новий продукт, дуже небезпечний для серця

00:51

Прикмети на 20 лютого: що не можна робити в день Луки і як не потрапити в бідуВідео

00:19

Гороскоп на сьогодні, 20 лютого 2022: Ракам - вдалий збіг, Левам - гроші, Дівам - інтригиВідео

00:02

МАУ збільшить кількість рейсів через масові зупинки польотів

19 лютого, субота
23:27

Чому після коронавірусу випадає волосся: відповідь МОЗ

23:06

Зеленський обговорив із Макроном загострення на Донбасі

22:38

Відвезу тебе я в тундру: "евакуйованих" з ОРДЛО переселяють до Мурманської області

22:06

США підтвердив плани РФ атакувати Україну і розкрили сценарій вторгненняВідео

21:36

РФ готує теракти на Донбасі для введення військ під виглядом "миротворців" - ЗалужнийВідео

21:26

Юрій Романенко. Зеленський вмазав у Мюнхені Будапештським меморандумомВідеоблоги

21:23

У Зеленського різко відреагували на звинувачення Росії в "обстрілах"

21:19

Від заклику Зеленського щодо "Будапешту" дива очікувати не варто, але хід хорошийПогляд

21:05

Промова Зеленського у Мюнхені: Україна гучно притискає США до стінкиПогляд

21:04

Зеленський запевнив, що Україна в будь-якому випадку захищатиме свою землю

Реклама
20:48

"Немає зброї та безпеки": Зеленський поставив під сумнів Будапештський меморандумВідео

20:47

Міцна промова президента у МюнхеніПогляд

20:32

Хтось бреше: Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - ЗеленськийВідео

20:20

"Самі у себе підривають": Зеленський розніс дикий фейк РФ щодо снарядів з УкраїниВідео

20:01

5 блискучих багатошарових жіночих стрижок 2022, які додають волоссю неймовірного об'ємуФото

19:46

Зеленський закликав "сказати правду" про вступ України до НАТОВідео

19:39

Україна ближче до досягнення своїх цілей у війні, ніж Кремль своїхПогляд

19:38

"Краще б пересиділи в підвалах": до евакуації з ОРДЛО людей в Росії не підготувалися

19:29

"У РФ будуть плакати за своїми синами": Джонсон жорстко попередив ПутінаВідео

19:25

Обстріли на Донбасі: за день загинуло двоє бійців ЗСУ, в тому числі розвідник

18:46

"Лягати в труни українці не будуть": Зеленський зажадав від Заходу "дешевих" грошейВідео

18:44

Кулеба закликав "трійку" ОБСЄ терміново відвідати Україну

18:29

Зеленський знову запропонував Путіну провести переговориВідео

18:07

Нереально пощастить з грошима в березні 2022: названі 5 щасливчиків гороскопуВідео

17:59

На Донбасі бойовики готують криваві теракти: у ГУР назвали список підприємствВідео

17:14

Арахамія з групою нардепів і західних журналістів потрапив під обстріл бойовиків на Донбасі

17:09

Загроза "смерті" Будапештського меморандуму і закид Заходу: що говорив Зеленський у МюнхеніВідео

16:55

Прогноз магнітних бур на березень 2022: небезпечні дні та корисні порадиВідео

16:46

Україна спростувала фейк РФ про обстріл російської територіїВідео

16:12

У Росії заявили про вибух другого снаряда за день в Ростовській областіВідео

Реклама
16:10

"Помідори за 79 грн, банани за 31 грн": експерти пояснили, чому дорожчають фрукти та овочі

15:58

Найманців Вагнера перекинули в Донецьк для підриву житлових будинків - розвідкаВідео

15:45

Гороскоп на березень 2022 року для Терезів: багато роботи, підвищення і романтичне знайомствоВідео

15:39

У Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в УкраїнуВідео

15:24

Бойовики обстріляли власні позиції на Донбасі – заява українських військовихВідео

15:23

Брязкання зброєю: Путін з Лукашенком під рапорт Шойгу поспостерігали за ракетними навчаннями

15:08

Найсмачніший червоний борщ з одним секретним інгредієнтом, який зробить блюдо насичено червонимВідео

14:50

Загроза нападу Росії на Україну: Зеленський у Мюнхені зустрівся з Джонсоном

14:41

Росія склала списки тих, кого потрібно заарештувати і вбити в Україні після вторгнення - Foreign PolicyВідео

14:41

"Записали відосик": в ОГП розкрили постановку "евакуаційного відео" бойовиківВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти