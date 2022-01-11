Французький телеканал оскандалився через карту України з "російським" Кримом

У Франції телеканал оскандалився через карту Криму / скрін

Французький телеканал France Télévisions у сюжеті про ситуацію на Донбасі показав карту, на якій анексований півострів Крим зображений "російським".

Телеканал показав відео під назвою "Україна: в армійських траншеях на кордоні з Росією". На карті, що ілюструвала події 2014 року, півострів спочатку був позначений частиною української території, а пізніше - тим самим кольором (темно-синім), що й територія Росії.

При цьому частини території Донецької та Луганської областей в сюжеті виділили окремо жовтим кольором.

Раніше ми писали про те, що в дитячому атласі від National Geographic Україну надрукували без Криму. Півострів надрукований в тому ж кольорі, що й країна-окупант. Інформацію про те, що видавництво з центральним офісом у Вашингтоні, зганьбилося, оприлюднив на своїй сторінці в Facebook колишній народний депутат Остап Єднак.

"Дуже прикро, що придбавши для своїх дітей атлас шановного видавництва National Geographic, бачиш дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Видавництво з центральним офісом у Вашингтоні", - написав він і додав відповідні фотографії.

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