УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Новини

Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку

19 січня 2022, 01:02

За словами гастроентеролога Нурії Діанової, цієї звички потрібно дотримуватися вранці виключно тим, у кого є болі в животі, зазначила медик.

Вода
Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку / ua.depositphotos.com

Випивати щоранку склянку води натщесерце - вкрай корисна звичка, дотримуючись якої можна значно поліпшити стан свого здоров'я. Про це розповіла лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова в інтерв'ю Радіо Sputnik.

Вона порадила щодня випивати натщесерце склянку води. Експерт запевняє, що це допомагає організму прокинутися і запустити травну систему. Крім того, при цьому нормалізується мікрофлора кишечника, очищається шкіра, а настрій стає краще.

Однак, Діанова окремо попередила, що щоб дана рада дійсно працював, необхідно, щоб вода була кімнатної температури, або тепліше, але ні в якому разі не холодною.

За словами гастроентеролога, більш теплу рідину варто пити тим, у кого є болі в животі, зазначила медик. Любителям додавати в воду апельсиновий або лимонний сік вона порекомендувала на початку переконатися, у відсутності у них захворювань шлунково-кишкового тракту.

читайте такожКомаровський розвінчав популярні міфи про добову норму води

Нагадаємо, раніше в мережі назвали 5 найкращих способів запобігти похмілля. Є стратегії, які люди можуть використовувати, поки п'ють спиртні напої. Ті допоможуть їм уникнути похмілля.

Пізніше вчені з Університету Глазго встановили - вживання вина замість пива або будь-яких міцних спиртних напоїв дає корисний ефект для організму.

viber
здоров'я питна вода організм
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолоданняВріже до -22º: українці дізналися крижаний прогноз з датами різкого похолодання Фінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошахФінансовий гороскоп на тиждень 17-23 січня: Ракам – недруги, Дівам - знаки долі, Козерогам - удача в грошах Гороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрадаГороскоп на сьогодні, 16 січня 2022: Дівам – фінансові труднощі, Водоліям – втрати, Рибам - зрада Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуРада так любов: названі кращі пари за знаком Зодіаку
01:02

Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку

00:51

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

Зірка Сватів зачарувала атмосферними фото з сином і чоловікомФото

00:37

Будуємо плани правильно: лайфхак, який допоможе домогтися всього на світі

18 січня, вівторок
23:55

Водохреща-2022: кому категорично не можна занурюватися в ополонку та як не захворіти

Реклама
23:24

Потужна атака хакерів на держсайти: з'ясувалися нові подробиці

23:04

В Україні різко подорожчають пластикові пакети в супермаркетахВідео

22:45

Трагедія під Черкасами: у холодильній камері знайшли тіла працівників

22:10

"Кошмарять": боксер Усик розповів про свої поїздки до окупованого Криму

21:54

"Кілька років зустрічалася з вбивцею": під Тернополем чоловік жорстоко зарізав дівчинуВідео

21:30

Населення України вкотре скоротилося: свіжі дані Держстату

21:25

Росія може в будь-який момент напасти на Україну - Білий дімВідео

20:53

Під Києвом продають замок в готичному стилі: йому ніколи не буде потрібен ремонт - фотоФотоВідео

20:44

Згвалтував і по-звірячому бив: в Івано-Франківській області рецидивіст вбив 9-річну дівчинкуВідео

20:37

Рада так любов: названі кращі пари за знаком ЗодіакуВідео

20:36

Виховательці садка загрожують проблеми через фейковий COVID-сертифікат

19:58

У центрі Києва продають квартиру-палаццо за 1 млн доларів - у мережі її розкритикувалиФотоВідео

19:50

ПП-2 стане яблуком розбрату між США та ФРН: Берлін не наважиться вдарити по трубі Газпрому – BloombergВідео

19:49

Водохреща на Донбасі: окупанти готують провокаційний обстріл вірянВідео

19:31

Страшна пожежа на Чернігівщині: загинули троє дітей п'яти і чотирьох роківВідео

Реклама
19:30

Жорстоко били і погрожували закопати: під Запоріжжям трапилася трагедія з 14-річним підліткомВідео

19:29

МЗС про агресію Росії: українці перемагають, коли "тримають голову холодною"Відео

19:22

РФ ставить ультиматум, а Захід не поспішає з ударом у відповідь: чим небезпечна ситуація для УкраїниПогляд

19:12

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

19:11

Чоловік Маші Єфросиніної побився заради неї з 12 молодикамиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиВідео

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розвертають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

Реклама
16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти