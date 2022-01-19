Гастроентеролог назвала корисну ранкову звичку / ua.depositphotos.com

Випивати щоранку склянку води натщесерце - вкрай корисна звичка, дотримуючись якої можна значно поліпшити стан свого здоров'я. Про це розповіла лікар-дієтолог і гастроентеролог Нурія Діанова в інтерв'ю Радіо Sputnik.

Вона порадила щодня випивати натщесерце склянку води. Експерт запевняє, що це допомагає організму прокинутися і запустити травну систему. Крім того, при цьому нормалізується мікрофлора кишечника, очищається шкіра, а настрій стає краще.

Однак, Діанова окремо попередила, що щоб дана рада дійсно працював, необхідно, щоб вода була кімнатної температури, або тепліше, але ні в якому разі не холодною.

За словами гастроентеролога, більш теплу рідину варто пити тим, у кого є болі в животі, зазначила медик. Любителям додавати в воду апельсиновий або лимонний сік вона порекомендувала на початку переконатися, у відсутності у них захворювань шлунково-кишкового тракту.

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