Голова Пентагону поспілкувався з міністром оборони України та запевнив у підтримці

Глава Пентагону здзвонився з Рєзніковим

У четвер, 13 січня відбулася телефонна розмова Міністра оборони України Олексія Резнікова і голови Пентагону Ллойда Остіна. Останній запевнив у непохитній підтримці країни з боку США, повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час розмови сторони торкнулися питання продовження нарощування Росією військової потужності біля кордонів України.

"Остін підтвердив непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи триваючі зусилля з нарощування потенціалу українських збройних сил шляхом надання допомоги в обороні", - пише пресслужба Білого дому.

Водночас, сторони висловили підтримку дипломатичним зусиллям з деескалації напруженості і домовилися про продовження тісної координації.

Ситуація на кордоні України з Росією

Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування військ сповільнилося, проте біля кордону України досі залишаються близько 100 тисяч російських військових.

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Такі дії РФ можуть свідчити, що вона продовжує готуватися до масштабного вторгнення, пише The New York Times з посиланням на офіційних осіб США

Також у виданні повідомляють, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни.

"Вашингтон розраховував на стягування до 175 000 російських військових до українських кордонів. Однак скупчення військ сповільнилося, хоча Росія і перекидає ударну авіацію, Бойові і транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі", - йдеться в повідомленні.

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