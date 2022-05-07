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Голови болітимуть у всіх: на Землю йде потужна магнітна буря

7 травня 2022, 23:31

Тільки до 10 травня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.

Магнітна буря-магнітні бурі-метеудар
Магнітна буря в травні

Зовсім скоро Землю накриє найсильніша травнева магнітна буря. Як відзначають експерти, магнітна буря буде затяжна, а це означає, що погіршення самопочуття можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.

Сильна магнітна буря почнеться увечері 7 травня і закінчиться тільки 10 травня, у вівторок.

Пік магнітної бурі припаде на неділю, 8 травня - з 08:00 до 21:00. Очікується магнітна буря в 4 бали, а це означає, що вона досягне рівня G1.

9 травня, показники знизяться на 1 бал. І тільки до 10 травня геомагнітна обстановка прийде в стан спокою.

Під час магнітної бурі можуть бути:

  • Запаморочення та головний біль
  • Скачки артеріального тиску
  • Болі в м'язах та суглобах
  • Зниження працездатності, концентрації уваги
  • Агресивність, дратівливість, надмірна чутливість, підвищення рівня стресу
  • Безсоння або сонливість
  • Прискорене серцебиття, болі в серці
  • Слабкість, занепад сил, підвищена стомлюваність
  • Загострення хронічних захворювань

Щоб допомогти організму впоратися з магнітною бурею, експерти радять побільше відпочивати і перебувати на свіжому повітрі.

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