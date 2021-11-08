Імунолог розповів, від чого залежить тяжкість протікання коронавірусу

Іноді навіть одужання від хвороби раніше не може захистити від важкого протікання наступного інфікування.
Наразі достоменно невідомо, від чого залежить тяжкість протікання захворювання на коронавірус. Іноді навіть одужання від хвороби раніше не може захистити від важкого протікання наступного інфікування, повідомив імунолог центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми знаємо про випадки, коли людина захворіла повторно. Я навіть знаю випадок, коли три рази хворіли, і кожен наступний раз може бути важче ніж перший. Дуже складно передбачити, як COVID буде протікати у людини, в легкій формі або середньотяжкій формі - це, якщо можна сказати не науковою мовою, лотерея", - пояснив імунолог.
Крім того, як зазначив Шарапов, після легкого або середньотяжкого перебігу хвороби, у пацієнтів часто зберігаються неприємні наслідки від COVID-19.
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Коронавірус в Україні:
Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
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