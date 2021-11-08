Імунолог розповів, від чого залежить тяжкість протікання коронавірусу

В якій формі буде протікати COVID у хворого / Getty

Наразі достоменно невідомо, від чого залежить тяжкість протікання захворювання на коронавірус. Іноді навіть одужання від хвороби раніше не може захистити від важкого протікання наступного інфікування, повідомив імунолог центру з контролю захворювань (CDC) США Умід Шарапов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми знаємо про випадки, коли людина захворіла повторно. Я навіть знаю випадок, коли три рази хворіли, і кожен наступний раз може бути важче ніж перший. Дуже складно передбачити, як COVID буде протікати у людини, в легкій формі або середньотяжкій формі - це, якщо можна сказати не науковою мовою, лотерея", - пояснив імунолог.

Крім того, як зазначив Шарапов, після легкого або середньотяжкого перебігу хвороби, у пацієнтів часто зберігаються неприємні наслідки від COVID-19.

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Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

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За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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