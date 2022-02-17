Дослідники знайшли новий спосіб боротьби з облисінням/ ua.depositphotos.com

У японському інституті фізико-хімічних досліджень Riken розроблений новий спосіб боротьби з облисінням. Відповідна стаття була опублікована в спеціалізованому науковому журналі Scientific Reports.

Група дослідників під керівництвом доктора медицини Такасі Цудзі намагалася знайти методи відновлення волосся зі стовбурових клітин. Для цього вони культивували стовбурові клітини мишачих фолікул вовни і вусів в різних середовищах. Після перевірки 220 комбінацій різних інгредієнтів вчені виявили, що кращий результат демонструє суміш з п'яти інгредієнтів (середовище NFFSE) при висіванні клітин на певного різновиду колагену.

Ріст волосся у людей та інших ссавців представляє безперервний циклічний процес, при якому окремі волосся ростуть, потім випадають і виростають знову. Як з'ясувалося, 81% волосяних фолікул, вирощених зі стовбурових клітин в середовищі NFFSE, витримують не менше трьох таких циклів. У 79% фолікул в інших середовищах волосся переставали рости після випадання.

"Наша система виявила метод циклічної регенерації волосяних фолікул зі стовбурових клітин. У найближчому майбутньому вона допоможе зробити регенераційну терапію фолікул реальністю", - заявив Цудзі.

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Нагадаємо, раніше вчені встановили: головний фактор того, що волосся активно випадають - нестача гормону, який називається дигідротестостерон (ДГТ). І вони склали топ-3 продуктів, які допоможуть уникнути облисіння

До того американські дослідники встановили, що китайський коронавірус боїться брудних і немитих волосся.