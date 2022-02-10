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Як потрібно правильно їсти гречку - поради медика

10 лютого 2022, 19:40

Нутриціолог Юлія Половинська конкретно, ретельно та детально дала коментар стосовно твердження - мовляв, гречку потрібно їсти особливим способом.

Гречка
Як потрібно правильно їсти гречку - поради медика / Pixabay

Вживання зеленої гречки набагато корисніше, ніж прийом в їжу звичної різновиди цієї крупи. Про це в коментарі РИА Новости заявила відомий Нутриціолог Юлія Половинська.

"Зелена гречка - це те ж зерно гречки, тільки без термообробки, за рахунок якої воно не втрачає вітаміни. Тому в зеленій гречці користі більше, ніж у звичайній коричневій. Корисна зелена гречка всім", - сказала Половинська.

Зокрема, каже Нутриціолог, вживання такого виду гречки може, в тому числі, нормалізувати рівень гемоглобіну в крові.

"У ній багато клітковини, тому вона сприяє процесам травлення, добре засвоюється організмом. Містить антиоксиданти, що позитивно впливає на стан організму, покращує стан імунної системи, уповільнює процеси старіння. Має в складі безліч вітамінів і мінералів. Нормалізує рівень гемоглобіну в крові. Містить величезну кількість вітамінів. Прекрасний продукт при зниженні ваги, дає насичення, покращує метаболізм. З обережністю вживати людям із захворюванням шлунково — кишкового тракту, оскільки посилює газоутворення в кишечнику", - продовжила експерт.

читайте такожЗ чим їсти гречку для максимальної користі і смаку - відповідь дієтолога

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Нагадаємо, раніше шотландські вчені з Абердинського університету з'ясували, що низькокалорійні дієти можуть продовжити життя.

На думку вчених, низькокалорійні програми харчування дозволяють на 18% знизити ризик ранньої смерті у людей з надлишком маси тіла.

Як заявила співавтор даного дослідження Елісон Авенель, найбільш корисні дієти з низьким вмістом жиру, цукру і рафінованих вуглеводів.

viber
здоров'я тіло організм
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