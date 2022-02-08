Як потрібно правильно їсти після зараження Омікрон-штамом - коментар лікаря / ua.depositphotos.com

Прийом прозапальної їжі - фаст-фуду, замінників цукру і промислових солодощів стає перешкодою для якнайшвидшого одужання при захворюванні штамом Омікрон, в той час як свіжі овочі, ягоди і зелень сприяють йому. Про це в коментарі РИА Новости заявив кандидат медичних наук і сімейний лікар Сергій Диваков.

"Сьогодні люди харчуються в основному прозапальними продуктами, які не допомагають зміцнити імунітет, а навпаки, послаблюють його. Це весь фастфуд, особливо улюблений багатьма картопля фрі, промисловий майонез з оцтом, промислові ж солодощі (цукерки, тістечка, торти)", ‒ сказав медик.

Диваков зазначив, що особливу увагу треба приділити продуктам, в яких містять фруктозу.

Існує давно сформоване помилкове уявлення про те, що фруктоза корисніше глюкози. Продукти на штучній фруктозі відносять до правильного харчування, хоча насправді вони дають прозапальний ефект і викликають інсулінорезистентність. Не завжди корисні і соки, навіть свіжовичавлені. Краще вибирати свіжі фрукти або робити смузі, а якщо все-таки соки, то овочеві (куди бажано додати ще й зелень), або хоча б кисло-солодкі фруктові", — підсумував медик.

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Нагадаємо, раніше фахівець з інфекційних захворювань, директор медичного центру Міжнародного університету Ла-Ріохи Вісенте Соріано виявив, що хвороба COVID-19 протікає в більш легкій формі у пацієнтів, які під час зараження перебували в медичній масці.

До того вчені прийшли до висновку, що противірусні препарати не впливають на тяжкість захворювання і смертність при коронавірусі.