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Як оптимально харчуватися у вихідні дні - відповідь дієтолога

19 лютого 2022, 04:42

Після 19.00, каже відомий дієтолог Маргарита Корольова, краще утриматися від їжі ‒ для того, щоб дати можливість організму відпочити.

Дівчина, їжа
Як оптимально харчуватися у вихідні дні - відповідь дієтологів / ua.depositphotos.com

У вихідні та інші неробочі дні люди часто проводять багато часу вдома. В інтерв'ю Радіо Sputnik розповіла відомий лікар-дієтолог Маргарита Корольова, як не набрати зайву вагу під час відпочинку.

"Безумовно, треба віддавати перевагу натуральним продуктам. Обов'язково повинні бути джерела білка – м'ясо, риба, птиця. А також зернові, крупи, при гарній переносимості – молочні продукти. Їжте побільше овочів, адже ринки переповнені продуктами, які представляють собою натуральну "аптеку". Давайте повернемося до традиції готувати їжу вдома, це дозволить не тільки насичуватися, але і зберегти здоров'я в такий відповідальний момент", – запропонувала вона.

Після 19.00, каже Корольова, краще утриматися від їжі ‒ для того, щоб дати можливість організму відпочити. Крім того, в неробочі дні важливо не забувати про фізичну активність.

"Фізичні навантаження стимулюють швидкість метаболічних процесів, забезпечують профілактику набору ваги, підтримують імунітет, завдяки їм регенеруються тканини, підтримується молодість мозку, мобілізується весь організм. Зараз багато онлайн-занять (фітнесом, – Главред). Або можна вибрати пробіжки, прогулянки з домашніми тваринами на свіжому повітрі", – підсумувала Корольова.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

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здоров'я правильне харчування
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