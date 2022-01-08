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Як слідами на шкірі впізнати серйозну хворобу печінки - коментар вчених

8 січня 2022, 04:59

Дану хворобу досить проблематично виявити - оскільки вона не має помітних проявів - однак є одна особливість, по якій її зрідка можна виявити.

Печінка
Як слідами на шкірі впізнати серйозну хворобу печінки - коментар вчених / Flickr / Providence Health Care Vancouver Follow

Фахівці Британської національної служби охорони здоров'я попередили про серйозну небезпеку неалкогольної жирової хвороби печінки (НАЖБП), яка становить небезпеку, як правило, для людей із зайвою вагою. Про це повідомляє портал "Медик Форум".

Вчені попередили про небезпеку подібного недуги і назвали головний синдром, який проявляється на шкірі і завдяки якому його можна визначити. При НАЖБП в органі накопичується жир і це, в свою чергу, може привести до набагато більш серйозних наслідків, аж до цирозу. Дану хворобу досить проблематично виявити на ранній стадії, оскільки вона не має помітних проявів, проте є певна особливість, по якій її можна виявити пізніше ‒ пожовтіння шкіри.

Одними з проявів жовтяниці можуть стати пожовтіння білків очей або потемніння сечі. У будь-якому з цих випадків рекомендується негайно звернутися за допомогою до лікарів. Також "тривожними дзвіночками" можуть стати здуття живота, розширення кровоносних судин під шкірою, збільшення селезінки, а також почервоніння долонь.

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Нагадаємо, раніше дослідники встановили ефективність використання куркуми в усунення очних запалень і при цьому не знайшли ніяких ускладнень.

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Група дослідників з Університетського коледжу Лондона довели, що освітлення червоного кольору може поліпшити зір (якщо воно погіршилося з віком).

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здоров'я печінка організм
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